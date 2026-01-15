En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de una intensa tormenta con lluvias acumuladas de hasta 32 milímetros con intensa actividad eléctrica. Las nubes negras estarán acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora y la alerta roja rige para Buenos Aires y otras provincias.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El SMN informó que durante la tarde del viernes 15 de enero ingresará un temporal a Buenos Aires. Se espera que las lluvias comiencen cerca de las 15:00 y se intensifiquen hacia las 17:00. En podrían caer cerca de 12 milímetros de agua con vientos sentido sur y temperaturas que oscilen entre los 24° y 32°.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires. Fuente: SMN.
Las localidades afectadas son:

  • CABA
  • Zárate
  • San Antonio de Areco
  • Luján
  • Cañuelas
  • Ezeiza
  • La Plata
  • La Costa Atlántica

Llega una tormenta de 24 horas con lluvias intensas: alerta máxima en todas estas provincias

En su pronóstico del clima el Servicio Meteorológico informó que llegará un intenso diluvio a las provincias del norte. Para el viernes 16 de enero se esperan lluvias durante 24 horas que acumularán 32 milímetros. En la misma línea, estarán acompañadas por vientos de hasta 31 kilómetros por hora y una temperatura de entre 17° y 26°. Las provincias en alerta son Salta, Jujuy y Tucumán.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:

  • Jueves 15: tormentas
  • Viernes 16: descenso en las temperaturas hasta los 18°
  • Sábado 17: ola de calor de hasta 32°
  • Domingo 18: cielo despejado y máximas de 28°
  • Lunes 19: temperaturas entre 18° y 28°