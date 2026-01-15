El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de una intensa tormenta con lluvias acumuladas de hasta 32 milímetros con intensa actividad eléctrica. Las nubes negras estarán acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora y la alerta roja rige para Buenos Aires y otras provincias.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El SMN informó que durante la tarde del viernes 15 de enero ingresará un temporal a Buenos Aires. Se espera que las lluvias comiencen cerca de las 15:00 y se intensifiquen hacia las 17:00. En podrían caer cerca de 12 milímetros de agua con vientos sentido sur y temperaturas que oscilen entre los 24° y 32°.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires. Fuente: SMN.

Las localidades afectadas son:

CABA

Zárate

San Antonio de Areco

Luján

Cañuelas

Ezeiza

La Plata

La Costa Atlántica

Llega una tormenta de 24 horas con lluvias intensas: alerta máxima en todas estas provincias

En su pronóstico del clima el Servicio Meteorológico informó que llegará un intenso diluvio a las provincias del norte. Para el viernes 16 de enero se esperan lluvias durante 24 horas que acumularán 32 milímetros. En la misma línea, estarán acompañadas por vientos de hasta 31 kilómetros por hora y una temperatura de entre 17° y 26°. Las provincias en alerta son Salta, Jujuy y Tucumán.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: