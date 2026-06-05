El ajuste de precios comprende tanto a los usuarios que utilizan el sistema de telepeaje como a quienes realizan el pago manual en los puestos habilitados de la red nacional, de acuerdo con los valores difundidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Para los vehículos de categoría 1 (automóviles y camionetas de dos ejes sin ruedas duales), la tarifa quedó fijada en 167 pesos para quienes cuentan con telepeaje y en 196,5 pesos para quienes abonan de forma manual. En el caso de los vehículos de categoría 2, el valor pasó también a 167 pesos con telepeaje y 196,5 mediante pago manual.

Los vehículos de categoría 3 deberán abonar 220 pesos con telepeaje y 258,5 pesos en modalidad manual, mientras que para la categoría 4 las tarifas quedaron establecidas en el mismo monto.

Para los vehículos de categoría 5, la tarifa quedó fijada también en 220 pesos con telepeaje y 258,50 pesos mediante pago manual. Por último, los de la categoría 6 deberán abonar 449 pesos con telepeaje y 527,78 pesos sin sistema automático de pago.

La estructura tarifaria mantiene el beneficio económico para los usuarios adheridos al sistema de telepeaje, que seguirán pagando valores inferiores a los establecidos para el cobro presencial.