El Ministerio de Economía firmó este viernes la Resolución 703/2026, que aprueba la Circular Modificatoria N° 2 para la Licitación Pública Nacional e Internacional de la “Red Federal de Concesiones - Etapa III”. La misma abarca ocho tramos viales estratégicos en el país: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, los cuales pasarán a manos privadas para su gestión total a través de un sistema de peajes. Se trata de la fase final del proceso de privatización de Corredores Viales S.A. y concesión por peaje de la red vial nacional de Argentina, formalizada mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0001-LPU26 bajo un modelo de inversión 100% privada y sin subsidios estatales. Ahora, la Dirección Nacional de Vialidad impulsó la nueva circular para corregir y subsanar observaciones detectadas en la licitación original. El proceso tiene como objetivo central transferir al sector privado la gestión, mantenimiento y operación de tramos de la red vial nacional. El Gobierno define ese esquema como una herramienta para eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado. Los nuevos concesionarios tendrán a cargo la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación y conservación de las rutas, además de la prestación de servicios al usuario. También podrán desarrollar explotaciones complementarias o colaterales para generar ingresos adicionales, todo bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. El marco legal de la licitación es la Ley 17.520 de concesión de obra pública y sus modificatorias. El Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 autorizó el procedimiento y facultó al Ministerio de Economía a llamar y adjudicar la licitación. Esta resolución es la segunda circular modificatoria del proceso. La primera circular, aprobada el 7 de mayo de 2026 mediante la Resolución 607/2026, solo ajustó la fecha de cierre de presentación de ofertas y la apertura del Sobre N° 1. La Etapa III se suma a un proceso licitatorio en marcha con varias etapas simultáneas. La Etapa I ya se encuentra implementada a través de la licitación N° 504-0007-LPU25. Las Etapas II-A y II-B están en curso mediante las licitaciones N° 504-0013-LPU25 y 504-0015-LPU25, respectivamente. La resolución dispone que la Circular Modificatoria N° 2 se publique durante un día corrido en tres plataformas: el sitio web de la Secretaría de Transporte, el portal oficial de contrataciones contratar.gob.ar y el sitio DGMARKET del Banco Mundial. La inclusión del portal del Banco Mundial en la difusión refleja el carácter internacional de la licitación, abierta tanto a oferentes nacionales como extranjeros. La medida busca garantizar la transparencia del proceso ante potenciales inversores de todo el mundo. Aunque parte de la circular subsana “errores materiales” (como numeración o datos técnicos imprecisos), también introduce cambios y precisiones que no estaban en los pliegos originales o que han sido actualizados recientemente: En particular, la Etapa III del plan aplica a los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico del sistema, con las siguientes características: