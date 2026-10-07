De Catamarca al mundo: el poncho de Argentina que fabrica una cuarta generación de tejedores y que llegó al Papa Francisco, Lisandro Martínez y la Sole.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo marcada por emociones fuertes desde el himno hasta la despedida final. Un detalle que llamó la atención fue el vestuario elegido por Soledad Pastorutti para cantarle al 10: un particular poncho diseñado como nuestra bandera.

Esta prenda vestida por la Sole tiene una historia muy especial: viene de una familia de tejedores de quinta generación en Catamarca. Sus ponchos recorren el mundo y llegaron hasta el mismísimo Papa Francisco. Este en particular, además, fue fabricado para un importante festejo nacional.

Rua Chaky: una familia de tejedores qué impresiona con sus ponchos hace tres décadas

El emprendimiento familiar Rua Chaky de Belén, Catamarca, comenzó en 1995 en medio de la crisis argentina. 30 años después, Ramón Baigorria y Graciela Carrasco junto con sus hijos Daniela, Agostina e Ignacio, lo llevan adelante y le ponen su propia impronta.

El diseño original del poncho con el motivo de las Islas Malvinas (Fuente: Ruta del Telar del Gobierno de Catamarca). Ruta del Telar del Gobierno de Catamarca

Su especialidad es el tejido artesanal, conservando técnicas ancestrales que han transmitido a través de cinco generaciones. En el caso de Rua Chaky, decidieron combinar este arte con una impronta urbana y adaptada a la moda, llevando así sus prendas a eventos internacionales como la Fashion Week de Milán y París.

Cómo es el poncho que cautivó al Papa Francisco, la Sole y la Selección Argentina

Con lana de oveja y de llama, la familia de Ramón y Graciela utiliza telares puestos en Belén hace siglos para elaborar sus ponchos. “De lunes a lunes trabajamos en nuestra actividad”, contaba Graciela en 2016 para un hecho muy especial: el Papa Francisco recibió uno de sus ponchos de mano del entonces presidente Mauricio Macri.

El momento en el que el entonces presidente Mauricio Macri entregaba un poncho de Rua Chaky al Papa Francisco (Fuente: Casa Rosada). Casa Rosada

Unos años antes, Rua Chaky creó una prenda para celebrar el bicentenario de la Revolución de Mayo. El poncho combina la técnica de listado con bordado criollo, incorporando motivos como el Sol de Mayo y en algunos modelos también las Islas Malvinas. “Es un poncho de lana hecho a mano y teñido con índigo y cebolla, nos lleva entre 15 y 20 días para hacerlo”, contó Ramón a Radio 10 este miércoles y confirmó que el valor del poncho hoy es de 600 mil pesos.

Lisandro Martínez subió un video a sus redes sociales con uno de estos ponchos en 2023 (Fuente: Redes Sociales). Captura de Redes Sociales

Uno de estos ponchos volvió a ser protagonista en la despedida de Messi cuándo fue vestido por la Sole. La misma prenda causa su propio revuelo en la Selección Argentina: en 2023 lo vistió Lisandro Martínez en sus redes sociales y en el evento para el 10 el jóven Agustín Giay se lo cambió mano a mano a la cantante de folklore por su camperón.