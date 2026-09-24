En el oeste de Catamarca existe una localidad que sorprende desde el nombre: Londres, un pueblo ubicado en el departamento Belén, a la vera de la Ruta Nacional 40.

Su historia se remonta al siglo XVI, cuando fue fundada por los españoles en 1558 y recibió el nombre de Londres de la Nueva Inglaterra.

Pero su atractivo no termina en la curiosidad de su nombre. La localidad atravesó varias fundaciones y cambios de ubicación a lo largo de los siglos y hoy se encuentra a pocos kilómetros de El Shincal de Quimivil, uno de los principales sitios arqueológicos vinculados con la presencia del Imperio Inca en el actual territorio argentino.

¿Dónde queda Londres, el pueblo argentino que lleva el nombre de la capital británica?

Londres está ubicada en el departamento Belén, en el oeste de Catamarca, a la vera de la Ruta Nacional 40 y al pie de la serranía de Quimivil. Se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de Belén y a aproximadamente 280 kilómetros de la capital provincial.

La localidad se encuentra en un valle atravesado por cursos de agua y rodeado de montañas, con una historia estrechamente relacionada con los antiguos caminos y asentamientos del noroeste argentino.

Fuente: Claudio Elias / Wikimedia. Wikimedia

Por qué Londres se llama así y cuándo fue fundada

La primera fundación de Londres ocurrió el 24 de junio de 1558, cuando Juan Pérez de Zurita estableció la ciudad de Londres de la Nueva Inglaterra en el valle de Quinmivil.

Durante las décadas siguientes, el asentamiento fue trasladado y refundado en distintos puntos de la región debido a los conflictos de la época. En 1612 volvió a establecerse en el valle de Quinmivil, cerca de donde se encuentra la actual localidad de Londres.

El Shincal de Quimivil, el sitio inca que está a pocos kilómetros de Londres

A unos pocos kilómetros de la localidad se encuentra El Shincal de Quimivil, un sitio arqueológico construido por los incas entre 1471 y 1536.

Según la Comisión Nacional de Monumentos, el asentamiento fue una importante instalación del Imperio inca y habría funcionado como capital de una provincia .

El complejo conserva una plaza central, un ushnu o trono ceremonial, estructuras administrativas, almacenes, sistemas de riego y dos cerros aterrazados vinculados con el culto solar.

El sitio ocupa más de 20 hectáreas y fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 1145/1997.

www.argentina.gob.ar

Qué se puede visitar en Londres, Catamarca

Además de El Shincal, Londres conserva distintos lugares vinculados con la historia y las tradiciones de la región. Entre ellos se encuentran la Iglesia de San Juan Bautista, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, el Museo Folclórico y el antiguo Molino Histórico.

La localidad también forma parte de la Ruta del Telar , un recorrido por distintas localidades del departamento Belén que reúne artesanos y productores textiles.

Entre los atractivos naturales y culturales de la zona aparecen también el KM 4040 de la Ruta Nacional 40, la Cuesta de Zapata, el Canal Colgante sobre el río Hondo y distintos paisajes de montaña.