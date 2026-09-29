El papa León XIV visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026, como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

La Santa Sede confirmó oficialmente el cronograma completo de la visita, que incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Se trata del primer regreso de un Papa a la Argentina, desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

En este marco, el Gobierno estableció el lunes 9 como feriado nacional y sumó jornadas no laborables específicas para la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Cuándo llega León XIV a la Argentina

El Papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre.

De acuerdo con el programa de la Santa Sede, el avión papal partirá de Montevideo a las 15:30 y llegará a Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, donde tendrá lugar la acogida oficial.

Ese mismo día realizará una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, se reunirá con el Presidente de la Nación, Javier Milei, y posteriormente mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

León XIV visitará Argentina. Shtterstock

Cuándo será feriado por la visita del papa León XIV

De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se oficializó un feriado por la visita del pontífice a Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El esquema de feriados se definirá según la región:

Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: será feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Buenos Aires

Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, León XIV celebrará una Santa Misa el lunes 9 de noviembre a las 11:30.

La celebración se realizará en el Monumento de los Españoles, ubicado en la zona de Palermo, sobre la avenida del Libertador. La misa estará acompañada por la homilía del Santo Padre.

Los datos oficiales:

Día: lunes 9 de noviembre de 2026.

Hora: 11:30.

Lugar: Monumento de los Españoles, Ciudad de Buenos Aires.

Actividad: Santa Misa.

Ubicación: Palermo.

El cronograma del papa León XIV el lunes 9 de noviembre

El lunes 9 de noviembre, el Papa comenzará su agenda a las 9:15, cuando visitará al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Luego se trasladará hacia la Ciudad de Buenos Aires para la celebración en el Monumento de los Españoles a las 11:30.

Después de la misa, la agenda oficial continuará de la siguiente manera:

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

19:45: cena con los obispos en el Arzobispado.

Las otras dos misas de León XIV en Córdoba y Luján

El cronograma oficial contempla otras dos celebraciones a parte del 9 de noviembre:

Martes 10 de noviembre, 10:00 : Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre, 10:00: Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El miércoles 11, después de la misa en Luján, está prevista la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, a las 13:30. El vuelo hacia Lima partirá a las 14:00.