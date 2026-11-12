Inter Miami: periodistas jugaron en la cancha de Messi y conocieron el nuevo estadio para 26.700 espectadores

Por un día, los periodistas cambiaron los micrófonos, las cámaras y las salas de prensa por los botines, los vestuarios y una cancha de fútbol profesional. Inter Miami CF, el club de Lionel Messi, celebró el domingo 8 de noviembre una nueva edición de su tradicional Copa de Medios, una iniciativa que reunió a periodistas y comunicadores locales, nacionales e internacionales en el nuevo Nu Stadium, ubicado en el corazón de Miami.

La celebración tuvo un atractivo difícil de igualar para cualquier fanático del fútbol: la posibilidad de ingresar al vestuario del primer equipo, sentarse en el mismo lugar que ocupa Lionel Messi antes de los partidos, atravesar el túnel de los jugadores y pisar el césped donde habitualmente juega el capitán argentino.

La experiencia permitió conocer de cerca los espacios que utilizan las grandes figuras del Inter Miami, en una jornada especialmente organizada para reconocer el trabajo de los profesionales que acompañan la actualidad del club durante todo el año.

El encuentro también tuvo una novedad muy especial: la primera edición de la Copita de Medios presentada por Lowe’s, que permitió a aproximadamente 60 niños vivir su propia experiencia futbolística en el estadio.

Inter Miami: periodistas jugaron en la cancha de Messi y conocieron el nuevo estadio para 26.700 espectadores Copa de Medios - Inter Miami

Una Copa de Medios con organización de primer nivel

La edición 2026 reunió a cuatro equipos integrados por representantes de distintos medios de comunicación: Euforia, ERGO NEXT, Presagio y Cénit.

Los participantes recibieron indumentaria deportiva y botines y tuvieron la oportunidad de prepararse como futbolistas profesionales antes de disputar los partidos sobre el campo de juego del Nu Stadium.

La competencia se desarrolló con dos semifinales y una final. El equipo Presagio logró imponerse ante Euforia y se consagró campeón de la Copa de Medios 2026.

Entre sus integrantes estuvo la periodista argentina Melisa Zurita, quien formó parte del conjunto ganador en una experiencia que combinó fútbol, compañerismo y encuentro entre colegas.

La organización fue uno de los aspectos más destacados de la jornada. Desde la recepción y los recorridos exclusivos hasta la coordinación de los partidos, las actividades para los niños y la ceremonia de premiación, el club ofreció una experiencia cuidada en cada detalle.

Royal Caribbean acompañó la entrega del trofeo a los campeones, mientras que distintas marcas vinculadas al club participaron con experiencias, productos y obsequios para los invitados.

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El Nu Stadium: la nueva casa de Messi en Miami

Uno de los grandes protagonistas fue el propio estadio.

Inaugurado el 4 de abril de 2026, el Nu Stadium está ubicado dentro del desarrollo Miami Freedom Park, junto al Aeropuerto Internacional de Miami, y tiene capacidad para 26.700 espectadores.

Se trata de una de las principales apuestas de infraestructura deportiva y entretenimiento de la ciudad, con espacios premium, palcos, restaurantes, sectores de hospitalidad, tecnología y áreas destinadas a eventos durante todo el año.

El diseño incluye una explanada al aire libre que rodea el estadio en 360 grados, con vistas panorámicas de Miami, sectores de tribunas protegidos de las condiciones climáticas y distintas propuestas de gastronomía y entretenimiento.

Entre sus características se destacan sectores premium a nivel del campo de juego, una tienda oficial y un césped especialmente preparado para la práctica del fútbol, con sistemas de mantenimiento adaptados al clima del sur de Florida.

Durante la Copa de Medios, los periodistas recorrieron los vestuarios del primer equipo, el túnel de acceso al campo, la tribuna Leo Messi, los espacios de hospitalidad y las suites ubicadas junto al terreno de juego.

También pudieron fotografiarse con algunos de los trofeos más importantes obtenidos por Inter Miami, entre ellos la Leagues Cup 2023, el título de la Conferencia Este 2025, la MLS Cup 2025 y la Campeones Cup 2026.

Para quienes habitualmente siguen al equipo desde las tribunas o desde la sala de prensa, poder sentarse donde se sienta Messi y después jugar sobre el mismo césped que pisa el número 10 fue uno de los momentos más especiales del encuentro.

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La Copita de Medios: los hijos de periodistas también cumplieron su sueño

La gran novedad de este año fue la primera edición de la Copita de Medios, una iniciativa impulsada junto a Lowe’s, socio comercial de Inter Miami.

Alrededor de 60 niños, hijos de periodistas y participantes del evento, recibieron uniformes especiales y pudieron entrenar sobre la cancha del Nu Stadium bajo la supervisión de profesionales de la Academia del club.

Los entrenadores Daniel Escobar, Nicholas Chase, Gibran Tevar y Layneker Zafra acompañaron a los participantes en actividades, ejercicios y desafíos deportivos.

Para los chicos, la posibilidad de correr detrás de una pelota en el mismo estadio donde juega Messi transformó la jornada en un recuerdo inolvidable.

La iniciativa también permitió incorporar a las familias a un evento tradicionalmente destinado a los profesionales de la prensa, reforzando el vínculo entre la institución y quienes trabajan diariamente en la cobertura del fútbol.

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Xavi Asensi y el equipo de prensa, detrás de una gran experiencia

Xavier “Xavi” Asensi, presidente de Operaciones Comerciales de Inter Miami CF, recibió a los invitados y destacó la importancia de los periodistas, comunicadores y narradores que llevan la historia de Inter Miami a millones de seguidores alrededor del mundo.

Un reconocimiento especial merece el trabajo del equipo de Comunicación y Relaciones Públicas del club, cuya labor resultó fundamental para el desarrollo de una jornada de excelente organización.

El área está encabezada por Molly Dreska, vicepresidenta de Comunicaciones, e incluye a Rafael Cabrera, director sénior de Comunicaciones; Paola García, gerente sénior de Comunicaciones; y Julia Rooney, coordinadora de Comunicaciones, entre otros profesionales que trabajan en el relacionamiento permanente con los medios.

La jornada fue también una muestra de cómo una institución deportiva puede construir vínculos que van mucho más allá de las entrevistas, las conferencias de prensa y las acreditaciones.

Inter Miami reconoció además la trayectoria de Michelle Kaufman, histórica periodista deportiva del Miami Herald, por sus 30 años de trabajo y su seguimiento del club desde sus inicios.

Los argentinos que acompañan a Messi en Inter Miami

La presencia argentina continúa siendo una de las grandes características de Inter Miami, tanto dentro de la cancha como en su conducción deportiva.

Además de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, campeones del mundo con la Selección Argentina, el plantel cuenta con los defensores Gonzalo Luján y Facundo Mura, el mediocampista David Ayala, el arquero Rocco Ríos Novo y los delanteros Tadeo Allende y Mateo Silvetti.

Allende y Silvetti permanecen vinculados al plantel, aunque ambos atraviesan procesos de recuperación por lesiones que los dejaron fuera de competencia. El defensor argentino Tomás Avilés, por su parte, figura cedido a préstamo.

A ellos se suma Germán Berterame, delantero nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, que representa internacionalmente a la selección de México.

El equipo también tiene conducción argentina: Cristian “Kily” González asumió como entrenador durante septiembre y logró conquistar la Campeones Cup 2026 frente a Cruz Azul en su primer partido al frente del conjunto.

Esta fuerte presencia argentina, encabezada por Messi, constituye uno de los vínculos más importantes entre el club de Miami y los millones de seguidores que tiene en nuestro país.

Los campeonatos de Inter Miami desde la llegada de Messi

Desde la llegada de Lionel Messi en julio de 2023, Inter Miami inició el período más exitoso de su historia. En cuatro temporadas consecutivas levantó cuatro grandes trofeos, a los que se suma el campeonato de la Conferencia Este de 2025: cinco conquistas reconocidas por el club durante la era del capitán argentino.

El primer festejo fue la Leagues Cup 2023, el primer título oficial de Inter Miami, conseguida pocas semanas después del debut de Messi. En 2024 llegó el Supporters’ Shield, que distingue al equipo con mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS; aquel conjunto estableció un récord de 74 unidades.

En 2025, el equipo ganó la Conferencia Este y luego obtuvo por primera vez la MLS Cup, el campeonato más importante de la liga estadounidense, tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final.

La serie se extendió en septiembre de 2026, cuando Inter Miami conquistó la Campeones Cup al derrotar 2-0 a Cruz Azul en el Nu Stadium, con goles de Messi y Casemiro. Fue el primer partido de Cristian “Kily” González como entrenador del club.

A nivel individual, Messi también hizo historia en 2026: terminó la temporada regular con 26 goles y ganó el Botín de Oro de la MLS por segundo año consecutivo, una marca inédita en la competencia.

Cuándo vuelve a jugar Messi: los próximos partidos de Inter Miami

Después de cerrar la temporada regular, Inter Miami se prepara para disputar los playoffs de la Major League Soccer, con el objetivo de defender el título de la MLS Cup conseguido en 2025.

Su próximo rival será Columbus Crew, en una serie eliminatoria al mejor de tres partidos.

El primer encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre a las 20:00 de Argentina (18:00 de Miami), en el Nu Stadium.

El segundo partido se jugará el viernes 27 de noviembre a las 22:00 de Argentina (20:00 de Miami), en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

En caso de necesitarse un tercer encuentro, la serie regresará a Miami el 1 o 2 de diciembre, con el horario todavía por confirmar.

El fútbol también es comunicación y construcción de marca

La Copa de Medios fue además un ejemplo de cómo Inter Miami integra el deporte, el entretenimiento, las relaciones públicas y las experiencias comerciales dentro de una misma estrategia institucional.

Marcas internacionales como Nu, Royal Caribbean, Lowe’s, adidas, Levi’s, Marriott, American Airlines, Hyundai, Red Bull, Pura Vida Miami, IM8, Baptist Health, ERGO y A1r Water estuvieron presentes con activaciones y propuestas especiales para los asistentes.

La iniciativa refleja una visión moderna del vínculo entre las instituciones deportivas y los medios: no se trata solamente de generar noticias, sino también de construir relaciones, experiencias y comunidad.

Con el nuevo Nu Stadium como escenario, la incorporación de la Copita de Medios y una organización que cuidó los detalles de principio a fin, Inter Miami convirtió su Día de Agradecimiento a los Medios en una experiencia que trascendió lo deportivo.

Porque por una tarde, quienes habitualmente cuentan la historia de Messi y de Inter Miami pudieron vivir una pequeña parte de ella desde adentro: sentarse en su lugar, atravesar su túnel y jugar sobre su misma cancha.