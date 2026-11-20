Messi es el jugador mejor pago de la liga de Estados Unidos (Fuente: Inter Miami)

Lionel Messi volvió a quedar en lo más alto del fútbol estadounidense, aunque esta vez por sus ingresos. El capitán de la Selección argentina figura como el futbolista mejor pago de la MLS, con una compensación anual de 28,3 millones de dólares, según el último informe salarial de la Asociación de Jugadores de la liga. A sus 39 años, el rosarino mantiene una diferencia considerable respecto del resto de las estrellas que integran el campeonato.

El relevamiento también permite observar el crecimiento económico de la competencia norteamericana, que incorporó figuras internacionales de primer nivel durante la última temporada. Sin embargo, ninguna consiguió acercarse a los números del argentino. Su inmediato perseguidor es Robert Lewandowski, delantero polaco de Chicago Fire, con 19,5 millones de dólares anuales, mientras que Antoine Griezmann, reciente incorporación de Orlando City, ocupa el tercer puesto con 13,9 millones.

Cuánto cobran Messi, Lewandowski y las principales figuras de la MLS

La distancia entre Messi y Lewandowski ronda los nueve millones de dólares por temporada, una diferencia que también evidencia el peso económico del contrato del rosarino. Detrás de los dos primeros aparece Antoine Griezmann, mientras que otras figuras internacionales como Son Heung-min, Thomas Müller, Emil Forsberg y Timo Werner también forman parte del nuevo mapa salarial de la competencia. Messi, además, percibe más del doble que el delantero surcoreano, otra de las grandes incorporaciones del torneo.

Un informe oficial de la MLS reveló que Messi es el jugador mejor pago en ese país.

La presencia argentina también se destaca con Rodrigo De Paul, compañero de Messi en Inter Miami. El mediocampista campeón del mundo ocupa el sexto lugar de la clasificación general, con 9,7 millones de dólares garantizados por temporada. Su contrato supera al de varios futbolistas reconocidos del campeonato y refleja la apuesta del club de Florida por reunir jugadores de trayectoria internacional. De esta manera, Inter Miami concentra dos de los diez salarios más elevados de la liga.

Los otros futbolistas argentinos que aparecen entre los mejores salarios

Después de Messi y De Paul, el siguiente argentino en la clasificación es Germán Berterame, también integrante de Inter Miami, con 3,8 millones de dólares anuales. Lo siguen Nicolás Fernández Mercau, de New York City, con 3,65 millones, y Ezequiel Ponce, de Houston Dynamo, con más de tres millones. La lista continúa con Cristian Espinoza, que percibe 2,34 millones, y Martín Ojeda, con 1,78 millones.

Más atrás aparecen Tomás Chancalay, con 1,27 millones; Joaquín Pereyra, con 1,09 millones; y Facundo Mura, con 1,03 millones de dólares por temporada. Las cifras corresponden a las compensaciones salariales publicadas por la MLSPA y no contemplan ingresos comerciales, contratos publicitarios ni otros beneficios adicionales. El informe permite dimensionar tanto la presencia argentina en distintas franquicias como el crecimiento financiero que experimentó el fútbol estadounidense.

Los 20 mejores salarios de la MLS