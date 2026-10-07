La despedida de Lionel Messi con la Selección: títulos, goles y récords que marcaron la carrera del Diez

Lionel Messi jugó este martes su último partido con la Selección argentina y cerró su ciclo con una goleada. La Albiceleste venció 3-0 a Benín en el Monumental, en una noche que tuvo al capitán como protagonista también dentro de la cancha: dio dos asistencias y convirtió de penal el tercer gol.

Nicolás Otamendi y Nicolás Paz marcaron los otros dos tantos de Argentina, que terminó la fecha FIFA con tres victorias después de los triunfos ante Bolivia y Burkina Faso.

El partido comenzó con una Argentina dominante en la posesión y con Messi como uno de los principales conductores de los ataques, pero Benín mostró desde los primeros minutos que no sería un rival dispuesto a entregarse. A diferencia de Burkina Faso, al que la Selección había goleado 7-0, el conjunto africano consiguió sostenerse durante buena parte del primer tiempo y también encontró algunos espacios para salir de contra.

Messi tuvo una de las primeras situaciones claras cuando recibió fuera del área y probó al arco. Más tarde, un centro de Rodrigo De Paul encontró al capitán dentro del área, aunque apenas pudo rozar la pelota y la definición se fue desviada.

Argentina siguió acumulando aproximaciones. Hubo un tiro libre de Messi que obligó al arquero beninés a intervenir y una serie de combinaciones dentro del área que terminaron sin una definición precisa. Benín, mientras tanto, tuvo sus propias oportunidades: en una de ellas, un centro atrás encontró mal parado al delantero africano, que no consiguió conectar bien.

Foto: Tatografías y Javierphotogama

Sobre el cierre de la primera mitad, el equipo de Lionel Scaloni volvió a acercarse. Messi puso una pelota en profundidad para Julián Álvarez, quien intentó superar al arquero pero terminó quedándose sin ángulo para definir. Poco después, Benín volvió a exigir a Emiliano Martínez con un remate potente que el arquero argentino consiguió controlar.

El 0-0 del entretiempo reflejó así un primer tiempo en el que Argentina tuvo mayor iniciativa, pero no logró traducir su dominio en goles. Benín, ordenado y con algunos buenos movimientos de contraataque, consiguió mantener el partido abierto.

Otamendi abrió el partido y Argentina cambió el trámite

El segundo tiempo tuvo otra historia.

Argentina salió a jugar mucho más cerca del área rival y Benín ya no consiguió ofrecer la misma resistencia. El equipo africano quedó cada vez más encerrado y la Selección transformó la posesión en ataques continuos.

A los pocos minutos llegó el primer gol. Messi echó un centro por la al área para Nicolás Otamendi, que apareció para conectar de con el pie y poner el 1-0. Fue la primera asistencia del capitán en su último partido con la camiseta argentina.

El gol obligó a Benín a adelantarse y dejó más espacios para Argentina. El partido, que había sido trabado durante buena parte del primer tiempo, empezó a jugarse casi exclusivamente en campo africano.

La Selección encontró entonces el segundo.

Nico Paz, que había ingresado desde el banco, recibió una asistencia de Messi y definió para ampliar la ventaja. El mediocampista volvió a aparecer así en una noche que, además de cerrar la historia internacional de Messi, empezó a mostrar algunas de las caras de la nueva generación que tendrá que continuar después de la salida del capitán.

Con el 2-0, Argentina ya controló completamente el partido. Benín dejó de inquietar a Emiliano Martínez y la Selección empezó a buscar el gol que faltaba para completar una despedida perfecta.

Y llegó Messi.

El capitán tuvo su oportunidad desde el punto penal y no la dejó pasar. Convirtió el 3-0 y consiguió así cerrar su último partido con la camiseta argentina con un gol.

Fue, además, el último tanto de una carrera internacional que terminó con 208 partidos y 126 goles para la Selección, según los registros posteriores al encuentro.

Argentina tuvo todavía algunas oportunidades más. Messi buscó otro gol hasta los últimos minutos, incluido un tiro libre en el tiempo adicional, pero la pelota terminó por encima del arco. El partido se cerró con el 3-0 y con la Selección invicta en los tres amistosos de esta fecha FIFA.

Una despedida con números de campeón

El resultado completó una noche que, en términos estrictamente futbolísticos, dejó una goleada y otra actuación convincente de la Selección de Scaloni. Primero había sido el 4-0 ante Bolivia y luego el 7-0 frente a Burkina Faso. Ante Benín, el equipo necesitó más tiempo para quebrar a su rival, pero terminó imponiéndose con claridad.

Para Messi, en cambio, los números del partido tienen otro significado.

El rosarino cerró su trayectoria con la Selección como máximo goleador y futbolista con más presencias de la historia argentina. A los títulos de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 sumó ahora una última noche en el Monumental, con una victoria, dos asistencias y un gol.

El último partido fue, finalmente, también un último partido de fútbol: hubo un rival que resistió, un equipo que tuvo que encontrar los caminos para quebrarlo, un arquero que intervino, oportunidades que se escaparon y tres goles argentinos.

Y, en el centro de todo, estuvo Messi hasta el último minuto.