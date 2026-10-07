Después de 21 años, 207 partidos y 125 goles, Lionel Messi cerró su ciclo con la Selección como el máximo goleador y el futbolista con más presencias en la historia del equipo nacional.

La última presentación de Messi con la Selección Argentina movilizó a compañeros, rivales, clubes, marcas y a su propia familia. Desde el Monumental, donde el “10” juega su último partido con la camiseta celeste y blanca, hasta las redes sociales, el homenaje se multiplicó durante toda la jornada.

Esta vez los números quedaron en segundo plano. La despedida tuvo otra forma: mensajes de agradecimiento, recuerdos y algunas frases que resumen lo que significó Messi para quienes compartieron su camino.

Neymar: el mensaje de un amigo y excompañero

Desde Brasil llegó un mensaje especial. Neymar Jr. recordó a Messi en el día de su despedida y destacó el privilegio de haber compartido cancha con él, tanto como compañero como rival.

Los dos compartieron vestuario en Barcelona y París Saint-Germain y formaron, junto con Luis Suárez, uno de los ataques más recordados de la historia reciente del fútbol: el tridente MSN.

Por eso, su mensaje tuvo una carga diferente. No llegó desde la Selección Argentina, sino desde una de las figuras que más veces estuvo del otro lado del campo y que también conoció de cerca al Messi fuera de la camiseta albiceleste.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos… Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. GRACIAS Leo Messi 🐐 — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

Arturo Vidal: de rival en América a compañero en Barcelona

Otro mensaje que llamó la atención fue el de Arturo Vidal. El chileno, histórico rival de Argentina en las finales de las Copas América de 2015 y 2016, también compartió vestuario con Messi en Barcelona. Antes del último partido del rosarino con la Selección, Vidal publicó fotografías de ambos y escribió: “Hoy juegas tu último partido por tu país amigo, te deseo lo mejor siempre. El mejor de la historia extraterrestre”.

River y los campeones del mundo: “Enano, sos una leyenda”

El escenario elegido para el último partido tampoco es un detalle menor. El Monumental recibió a Messi para su despedida y varios jugadores de River que compartieron Selección con él decidieron dedicarle unas palabras.

Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Ángel Correa, Thiago Almada y Lucas Martínez Quarta fueron algunos de los futbolistas que publicaron mensajes para el “10”.

Otamendi, que también vive su despedida de la Selección en este partido, resumió el sentimiento con una frase directa: “Enano, sos una leyenda, sos el mejor de la historia”.

Montiel, por su parte, recordó lo que significó compartir con Messi la consagración en Qatar. Otros compañeros destacaron los recuerdos construidos durante los años en la Albiceleste.

No fue solamente un homenaje a la figura. También apareció el reconocimiento al compañero de equipo.

Dr. Messi: el reconocimiento de la UBA

La estrella argetina recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la máxima distinción honorífica que otorga esta institución.

La distinción académica se concretó a pocas horas de su partido de despedida oficial durante una ceremonia privada realizada al mediodía en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza

Adidas: una despedida a la altura del “10”

Una de las despedidas más visibles llegó desde Adidas, la marca que acompaña a Messi desde sus primeros años con la Selección.

La compañía publicó un video especial en el que el propio futbolista repasa su vínculo con la camiseta argentina. “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”, expresa Messi en la pieza, que utiliza como banda sonora Gracias a la vida, de Mercedes Sosa.

Leo: "thank you for loving me so much" us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 https://t.co/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

Adidas, además, preparó una camiseta especial para el partido de despedida y realizó distintas acciones para homenajear al capitán. En Rosario, por ejemplo, instaló una camiseta gigante con la leyenda “GRACIAS 10”.

YPF también se sumó al homenaje

Otra de las empresas que eligió participar de la despedida fue YPF.

La petrolera llevó el homenaje a su programa de beneficios y propuso a los usuarios de la App YPF canjear una camiseta especial por puntos Serviclub más un monto adicional. La acción se sumó a las distintas iniciativas comerciales que aparecieron alrededor del último partido de Messi con la Selección.

La despedida, así, también se convirtió en un fenómeno que trascendió el fútbol y encontró espacio en las marcas que acompañaron al equipo nacional durante los últimos años.

Milei y el mensaje que ya había dejado para Messi

La política tampoco quedó afuera de la despedida.

El presidente Javier Milei ya había reaccionado cuando Messi anunció su decisión de retirarse de la Selección. En aquella oportunidad, publicó una fotografía del futbolista y escribió: “Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE”.

Este martes, además, el Gobierno volvió a dedicarle un reconocimiento al capitán. El vocero presidencial Adrián Ravier expresó: “Gracias eternas. Gracias por hacernos tan felices” y destacó a Messi como un ejemplo.

Así, el adiós del “10” volvió a atravesar ámbitos que van mucho más allá del fútbol.

Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! https://t.co/J6tHD97MB4 — Javier Milei (@JMilei) October 6, 2026

Messi no se despide solamente como el máximo goleador de la Selección o como el capitán que levantó la Copa del Mundo. Se despide también como una figura que durante más de dos décadas generó recuerdos en personas que estuvieron dentro y fuera de la cancha.