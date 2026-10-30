El emotivo gesto de Messi y Antonela con el futbolista que perdió a su familia por el terremoto en Venezuela.

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha sido protagonista de varios momentos dónde se destacó por su solidaridad con otros. Uno nuevo se dio a conocer en estos días y dejó a todos emocionados: una especial asistencia a un jugador de fútbol argentino que perdió a su familia en el terremoto en Venezuela.

Se trata de Lucas Trejo, jugador del Marítimo de Venezuela. En una entrevista radial reveló que Messi y, en especial, Antonela Roccuzo, fueron claves para poder llevar el momento más dificil de su vida.

Messi y Antonela asistieron a un jugador argentino en el terremoto en Venezuela

El defensor argentino reveló que Antonela y Messi lo ayudaron luego del terremoto en el país caribeño que acabó con la vida de su esposa y sus dos hijos.

Lucas Trejo perdió a su familia en el terremoto de Venezuela. Redes sociales de Lucas Trejo

“Estuvimos tres días en un edificio entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz. No había bebida, no había comida, todo desvastado”, comenzó relatando el futbolista. Por otro lado, señaló: “La primera persona que nos ayudó fue Antonela Roccuzzo, nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento”.

En declaraciones radiales, Trejo afirmó que la acción fue a través de la fundación que preside la esposa del astro argentino. Asimismo, dijo que dicha acción permitió que a él y a otras 30 personas no les falte “bebida, comida, internet” y que logren hacer una carpa para quedarse a dormir.

Cual fue el papel de Messi en la ayuda que recibió

En cuanto al papel de Messi, Trejo relató que también fue clave luego de la tragedia. En ese sentido, contó: “Cuando sucedió todo, hay dos clubes que me ayudaron mucho presencialmente: Monagas e Inter Miami, que es un club que tiene los ojos puestos en el mundo futbolístico por Messi. Fue el que más presente se hizo”.

Con una marcada emoción por esos acontecimientos, el defensor reveló que el hijo de Guillermo Hoyos (entrenador del Inter Miami) llegó con dos valijas. La primera fue enviada por empleados del club con cosas que Trejo necesitaba. Pero la segunda era del astro rosarino: “La otra maleta me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Y me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente”.

Por último, el jugador mostró agradecimiento para con el ex capitán de la Selección argentina: “Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo, y asombroso que un jugador de la talla mundial de él, del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto para conmigo y mi familia. Quería resaltarlo y agradecerlo”.