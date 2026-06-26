Eliminan la verificación vehicular y ya no será necesaria para todo este tipo de vehículos (foto: archivo).

Julio dará comienzo con un trámite obligatorio para todos los conductores de la Ciudad de Buenos Aires: la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Quienes tengan vehículos que superen los 60.000 kilómetros o cuenten con determinada antigüedad deberán prestar atención al calendario oficial para evitar sanciones y circular dentro de la normativa vigente.

Aunque el requisito no es nuevo, cada mes cambia el universo de automovilistas alcanzados según la terminación de la patente. Además, existen excepciones, beneficios para algunos propietarios y un procedimiento especial en caso de no aprobar la inspección, aspectos que muchas veces generan dudas entre los conductores.

VTV obligatoria en julio: qué autos deben hacer la verificación técnica vehicular

En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para todos los vehículos particulares que tengan más de tres años de antigüedad o hayan superado los 60.000 kilómetros recorridos , lo que ocurra primero.

En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para todos los vehículos particulares que tengan más de tres años de antigüedad o hayan superado los 60.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero. (Foto: Archivo)

En el caso de las motocicletas particulares, la obligación comienza cuando cumplen más de un año de antigüedad desde su patentamiento.

En cambio, quedan exceptuados los vehículos cero kilómetro hasta cumplir los tres años desde su patentamiento o antes de alcanzar los 60.000 kilómetros. Para las motos nuevas, la excepción rige únicamente durante el primer año.

Calendario de la VTV: cómo saber cuándo corresponde realizar el trámite

La fecha para realizar la VTV se determina según el último número de la patente, con el objetivo de distribuir la demanda a lo largo del año y evitar la concentración de turnos.

Durante diciembre y enero no existe una terminación específica asignada, por lo que esos meses pueden utilizarse para regularizar verificaciones pendientes. Sin embargo, esto no modifica el cronograma oficial ni evita posibles multas si el vehículo circula con la verificación vencida.

Para quienes deban hacer el trámite en julio, que serán aquellos conductores con vehículos cuyo último dígito de la patente sea 7, deberán sacar el turno durante los últimos días de junio, según consigna el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad.

La inspección puede realizarse dentro de los 30 días correspondientes al mes asignado. Si el trámite se hace fuera de término, la vigencia de la oblea seguirá tomando como referencia el mes que le corresponde a la patente y no la fecha en que se realizó la verificación.

Exención del pago de la VTV y qué pasa si el vehículo no aprueba

Algunos propietarios pueden acceder a la exención del pago, aunque igualmente deben cumplir con la Verificación Técnica Vehicular. Entre los beneficiarios se encuentran:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y que posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo establecido para el impuesto de radicación en la Ciudad de Buenos Aires.

Personas con discapacidad que sean titulares de vehículos, tengan o no adaptaciones especiales.

En caso de poseer más de un vehículo, la exención se aplica únicamente a una unidad.

Si un automóvil o una moto no aprueba la VTV, el propietario dispone de 60 días hábiles para realizar una reverificación gratuita, siempre que efectúe las reparaciones indicadas durante la inspección.

Cumplir con la VTV dentro del plazo establecido permite circular conforme a la normativa vigente, evitar sanciones y garantizar que el vehículo reúna las condiciones mínimas de seguridad exigidas para transitar por la vía pública.