Confirmado | Adelantan el calendario de pagos en julio: afectará a jubilados con DNI entre 0 y 9

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el esquema de pagos previsto para julio de 2026 y los jubilados y pensionados pueden anticipar cuánto percibirán el próximo mes.

La actualización de los haberes llega luego de la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC, dato que determina el ajuste de la fórmula de movilidad vigente.

Con este mecanismo, las prestaciones previsionales tendrán un incremento del 2,1%, porcentaje que impactará en todas las escalas del sistema y modificará los montos que recibirán millones de beneficiarios en todo el país.

¿Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en julio de 2026?

Tras la aplicación de la actualización por inflación, el haber mínimo pasará a ser de $ 411.787,67. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima verán reflejado el incremento en los depósitos correspondientes a julio.

Además, otras prestaciones vinculadas al sistema previsional también registrarán cambios:

Jubilación mínima: $ 411.787,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 329.430,13.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $ 288.251,36.

Estos valores corresponden únicamente al haber básico. El monto final que recibirán algunos beneficiarios dependerá de la decisión del Gobierno nacional respecto de la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 que se viene abonando en los últimos meses.

Calendario de pagos ANSES julio 2026 para jubilados de la mínima

Como ocurre habitualmente, ANSES organizará los depósitos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma estimado para quienes cobran la jubilación mínima es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 13 de julio.

DNI terminados en 2: 14 de julio.

DNI terminados en 3: 15 de julio.

DNI terminados en 4: 16 de julio.

DNI terminados en 5: 17 de julio.

DNI terminados en 6: 20 de julio.

DNI terminados en 7: 21 de julio.

DNI terminados en 8: 22 de julio.

DNI terminados en 9: 23 de julio.

Entre las primeras fechas del calendario habrá una interrupción por los feriados vinculados al Día de la Independencia y al puente turístico, motivo por el cual no se realizarán acreditaciones bancarias durante esos días.

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¿Qué pasa con los jubilados que cobran más de la mínima?

Una vez concluido el calendario correspondiente a los haberes mínimos, ANSES pondrá en marcha el cronograma destinado a quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber básico.

En esos casos, los pagos suelen organizarse agrupando dos terminaciones de DNI por jornada, modalidad que permite completar las acreditaciones de manera escalonada.

¿Cómo consultar el recibo de haberes de ANSES?

Los beneficiarios pueden verificar de forma anticipada el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES. Para ingresar es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde esa plataforma es posible consultar el recibo digital, conocer los conceptos liquidados y revisar la fecha exacta de cobro asignada.

Asimismo, ANSES recuerda que no es obligatorio retirar el dinero en efectivo el mismo día de acreditación. Los fondos permanecen disponibles en la cuenta bancaria y pueden utilizarse mediante tarjeta de débito, transferencias o pagos electrónicos.