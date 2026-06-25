La cuenta regresiva para el comienzo del séptimo mes del año ya dio comienzo y algunos argentinos tendrán la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo de tres días antes del feriado nacional por el Día de la Independencia.

En la lista de jornadas del año que esperan con más ansias los argentinos se destacan sin dudas los feriados y días festivos que permiten aprovechar un receso de las tareas y labores diarios.

Además de las jornadas declaradas por el Gobierno como descansos obligatorios nacionales, existen una serie de asuetos locales que contemplan un cese de actividades para algunos ciudadanos del país, como el del próximo lunes 29 de junio.

Confirman feriado el lunes 29 de junio y quedan suspendidas todas las actividades en este municipio

La localidad bonaerense de Martínez de Hoz, perteneciente al partido de Lincoln, celebrará el próximo 29 de junio su 116° aniversario fundacional, por lo que se ha declarado asueto administrativo para los habitantes del pueblo y quedarán suspendidas las labores en las dependencias estatales y educativas.

La ubicación de la Provincia de la localidad bonaerense de Coronel Martínez de Hoz, perteneciente al partido de Lincoln. (Foto: Wikipedia) Wikipedia

El cronograma de actividades que se estableció para el asueto del lunes 29 de junio

En el marco de la organización de los festejos por los 116 años de Martínez de Hoz, se ha difundido el cronograma de actividades para la celebración del aniversario fundacional.

Para el domingo 28 de junio, se esperan múltiples propuestas culturales que podrán disfrutarse desde las 14:00, en la plaza Eva Perón como epicentro de los festejos. Además de servicio de cantina, se ofrecerán los siguientes eventos:

Desfile a caballo del centro tradicionalista;

obra de títeres del grupo de teatro Match Impro;

posta de juegos;

pelotero infantil;

presentación de trabajos del Jardín de Infantes; y la actuación del coro de la capilla “Nuestra Señora de Luján”.

El acto protocolar se llevará a cabo el mismo lunes 29 de junio, a las 16:00, frente al edificio de la delegación municipal. Se espera que en la ceremonia estén presentes las autoridades del distrito, las instituciones de la comunidad y sus abanderados, y vecinos y vecinas de la localidad.

Uno por uno: todos los feriados inamovibles que restan en 2026

La lista de feriados inamovibles que aún restan en 2026 incluye las siguientes fechas: