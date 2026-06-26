La población de México transita los últimos días de junio con varias alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ante el avance de una fuerte tormenta que provocará lluvias intensas en gran parte del país.

Durante las próximas 96 horas, los pobladores de las zonas en alerta deberán tomar todos los recaudos ya que podrían registrarse fuertes rachas de viento, tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Alerta por fuertes lluvias a partir del viernes 26 de junio en todas estas regiones del país

El SMN de México confirmó la llegada de lluvias puntuales fuertes en distintos estados de la República, y confirmó uno por uno los estados que podrían verse afectados tanto por el agua como por las altas probabilidades de caída de granizo.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua (oeste),

Durango (oeste y sur)

Sinaloa (este y sur)

Nayarit

Jalisco (este, oeste y sur)

Colima

Michoacán (norte, oeste y suroeste)

Guanajuato (este y sur)

Querétaro (oeste y sur)

Estado de México (norte y oeste)

Guerrero (este y suroeste)

Oaxaca (norte y suroeste)

Veracruz (sur)

Chiapas (este)

Campeche (sureste)

Quintana Roo (sur).

El pronóstico que regirá para el viernes 26 de junio en la República Mexicana. (Foto: SMN)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Morelos

Ciudad de México

Tabasco

Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Nuevo León.

¿Cuál es el estado del tiempo para las próximas 96 horas?

Entre el viernes 26 y domingo 28 de junio, se registrarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte de la República Mexicana.

El pronóstico de precipitación total acumulada en la República mexicana que rige hasta el lunes 29 de junio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Las precipitaciones se originarán producto de una circulación ciclónica asociada con una vaguada en altura en el interior del territorio mexicano, una línea seca sobre la frontera norte de México, canales de baja presión en el sureste del país, divergencia en altura, la onda tropical núm. 11 que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, además de una nueva onda tropical que se aproximará al sureste del territorio nacional.

Las únicas regiones que no se verán afectadas por estos eventos climáticos serán las contempladas en la península de Baja California.

Por otro lado, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del territorio mexicano, manteniéndose la onda de calor en distintas entidades federativas, tales como: