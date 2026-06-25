Un descubrimiento realizado frente a la costa de Canadá permitió observar un fenómeno que hasta ahora solo podía inferirse a partir de modelos geológicos.

En una de las regiones tectónicas más estudiadas del planeta, los científicos detectaron señales de que una placa se está fragmentando bajo el fondo del océano.

La investigación se desarrolló en la región de Cascadia, una zona conocida por su intensa actividad sísmica y volcánica. Aunque el hallazgo no implica un peligro inmediato para la población, sí aporta nuevas pistas sobre los procesos que pueden dar origen a terremotos, volcanes e incluso tsunamis en el futuro.

Científicos registran por primera vez la fragmentación de una placa tectónica

El estudio, publicado en la revista Science Advances, documentó por primera vez la ruptura de una placa tectónica bajo el lecho oceánico.

En una de las regiones tectónicas más estudiadas del planeta, los científicos detectaron señales de que una placa se está fragmentando bajo el fondo del océano. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA)

El fenómeno fue identificado frente a la isla de Vancouver, en Canadá, donde las placas de Juan de Fuca y Explorer se están separando mientras continúan hundiéndose bajo la placa norteamericana.

Según el geólogo Brandon Shuck, autor principal de la investigación, se trata de la primera imagen clara de una zona de subducción que podría estar acercándose a su desaparición geológica.

Cómo descubrieron las grietas bajo el océano en la región de Cascadia

Para observar lo que ocurre bajo el fondo marino, los investigadores utilizaron una técnica conocida como reflexión sísmica.

El procedimiento consiste en enviar ondas sonoras hacia el subsuelo y analizar el eco que regresa, de manera similar a una ecografía médica. Para ello se empleó el buque de investigación Marcus G. Langseth y un cable submarino de escucha de 15 kilómetros.

Las imágenes obtenidas revelaron enormes fallas y grietas que se extienden por decenas de kilómetros. Los datos sugieren que el proceso de fragmentación comenzó hace aproximadamente 4 millones de años y continúa avanzando de forma gradual.

Qué riesgos puede generar la ruptura de placas tectónicas en el futuro

Los científicos explican que cada episodio de separación modifica lentamente la estructura de la corteza terrestre.

A medida que aparecen nuevos bordes entre las placas, se generan espacios por los que puede ascender material caliente del manto terrestre, un mecanismo asociado a la formación de volcanes.

Los especialistas también investigan si estas fracturas pueden influir en la propagación de futuros terremotos. Aunque el descubrimiento no cambia el nivel de riesgo actual en Cascadia, podría mejorar los modelos utilizados para anticipar eventos sísmicos y tsunamis en una de las regiones más vulnerables del planeta.

Los puntos clave del descubrimiento