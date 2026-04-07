El ministro de Economía, Luis Caputo arengó el domingo a los argentinos a tomar créditos para comprar propiedades. “Yo le digo a todo el mundo: vayan a tomar créditos hipotecarios”, afirmó. Su frase fue una respuesta a la pregunta acerca de los funcionarios de su cartera que obtuvieron préstamos del Banco Nación para adquirir propiedades. Subrayó que es “una oportunidad única”. La Ciudad de Buenos Aires anunció hace pocas semanas una nueva línea de hipotecarios en UVA destinados a la adquisición de primera vivienda con tasa del 7,5% subvencionada. La noticia se combinó con una baja de intereses en varios bancos privados y en el Nación. Todos estos anuncios han ayudado a aumentar el interés de los clientes en los créditos. En las entidades informaron a El Cronista que en las últimas semanas “se ve mayor interés y consultas por parte de los clientes por estas líneas porque es interesante poder comprar una vivienda propia”. Pero, ¿es un buen momento para sacar un préstamo de este tipo? “Para evaluarlo, hay que mirar la evolución de cuatro variables: inflación, dólar, salario y precio de las propiedades”, analizó el economista Federico Machado. Aseguró que, en caso de estabilidad económica, las propiedades y los salarios van a subir, con lo cual la cuota se abarata. Asimismo, señaló que, “en caso de crisis, subirá el dólar más que la inflación, con lo cual el costo del crédito en dólares caerá”. En una línea similar, fuentes de un banco indicaron que, “dado que el dólar está bajo, es posible acceder a mayores sumas de dinero en esa moneda con un menor sueldo que en otros momentos”. Cabe recordar en este sentido, que los montos otorgados se determinan en función de la incidencia de la cuota sobre los ingresos. Asimismo, los bancos suelen financiar entre un 70% y un 80% del valor total de la vivienda. Así, esos elementos indican que es un buen momento para sacar un crédito hipotecario. Y, por otro lado, una fuente del mercado apunta como elemento extra que el avance de la inflación, en un contexto de dólar bajo podría licuar hacia adelante el precio del Costo Financiero Total de los créditos en beneficio del tomador. “Creo que es un muy buen momento para sacar un crédito porque las tasas están en torno al 8% en algunas entidades, lo que es un buen nivel, y el dólar está en un valor menor en términos reales que en otros momentos y, si vuelve a aumentar en un 10% o 15%, se reducirá fuerte la deuda en relación al valor del activo, que es el inmueble. Asimsimo, los precios de las propiedades han bajado y eso hace que sea una buena oportunidad porque pueden aumentar hacia adelante”, dijo el economista experto en créditos hipotecaros Federico González Rouco. “Cuando uno compara el ratio de los créditos UVA respecto del dólar, el resultado es positivo y parece que es barato hoy endeudarse en UVA. Ese sería un dato positivo. Sin embargo, es posible que haya una mayor disponibilidad de créditos hacia adelante y que mejoren un poco más las tasas. Por lo que, para quien no lo necesite con urgencia, hay una ventana de tiempo para esperar antes de tomar un crédito todavía, si bien hoy las condiciones no son malas”, analizó el economista de Eco Go Sebastián Menescaldi. “Un elemento a tener en cuenta es que hoy casi toda la oferta fuerte es en unidades UVA/CER + tasa fija, o sea que la cuota en pesos se ajusta en línea con la inflación y, si bien esta es bastante menor que en 2024, y con expectativas de desaceleración de índice de precios, eso implica asumir el riesgo de que la inflación repunte y el salario no acompañe ese sendero", dijo el economista Federico Glustein. Lo cierto es que cada vez hay más consultas en los bancos y el Gobierno apunta a que eso dinamice el sector de Real Estate y reactive el crédito en los próximos meses. El salario, la inflación y el dólar serán las variables que hagan ese plan exitoso o no.