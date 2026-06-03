La calculadora que los economistas usan para saber si conviene comprar o seguir alquilando en Argentina
La vuelta del crédito hipotecario y un mercado de alquileres sin reglas fijas llevan a muchos argentinos a preguntarse sobre la cuál es la opción que más conviene para resolver la cuestión de la vivienda.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 3 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.