El sector marítimo endurece sus críticas a Sturzenegger y rechaza la apertura del cabotaje
Si bien el proyecto de desregulación de la Marina Mercante todavía no llegó al Congreso, voces ligadas al ámbito naviero argentino ya empezaron a cuestionar los principales puntos y advirtieron por el empleo, la salida de divisas y el futuro de la flota nacional.
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