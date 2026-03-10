En sintonía con las nuevas reglas que está planteando el Gobierno, para generar una extensión del financiamiento y movilizar los “dólares del colchón”, Banco Macro anunció una nueva familia de productos que ofrecerá, en principio, a sus clientes premium. Según adelantan, su “iniciativa estratégica” busca brindar soluciones de financiación competitivas para la compra de viviendas, vehículos y el desarrollo de proyectos personales, permitiendo a los clientes capitalizar oportunidades sin necesidad de liquidar sus inversiones vigentes. Encabeza esa línea su préstamo hipotecario en dólares, diseñado tanto para la compra de primera como de segunda vivienda, bajo condiciones de mercado diferenciales. Según informó la entidad que encabeza Juan Parma, el préstamo será en dólares estadounidenses, a tasa fija de 11,50% TNA. El plázo máximo será a cinco años y podrán financiarse hasta 50% del valor de tasación, pero en propiedades de hasta u$s 1.000.000 Asimismo, Macro incorpora una alternativa exclusiva para quienes necesitan el capital de forma anticipada antes de concretar la venta de una propiedad actual. Se trata de un préstamo personal en dólares con un esquema de pago único de capital e intereses al vencimiento (12 meses) y una tasa fija del 9% TNA. En el caso de los autos, se sumarán próximamente préstamos prendarios en dólares, en concesionarias adheridas. El plazo será hasta 36 meses y con una tasa diferencial.