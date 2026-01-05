El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que realizan obras en una de las principales Rutas Provinciales de acceso a la Costa Atlántica. La autovía es clave porque conecta con uno de los destinos favoritos de los argentinos para el verano, por lo que durante las vacaciones suele estar sobrecargada de autos.

Qué Ruta Provincial repararán

La Ruta Provincial 2 es clave porque conecta el conurbano con Costa Atlántica, la ciudad más elegida por los argentinos para vacacionar. En este contexto, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires anunció que las refacciones estarán centradas en el sector entre los partidos de Dolores y Maipú.

El tramo de 140 kilómetros forma parte del Plan de Obras 2024 - 2027 que Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) impulsa junto con Vialidad para la puesta en valor del total de los 360 kilómetros. El plazo estimado será de 12 meses con una inversión total de $ 22.826 millones.

Los trabajos contemplarán la repavimentación de integral de la autovía, el recambio de barreras flexibles metálicas para mayor seguridad y nueva demarcación horizontal para una mejor visibilidad. Una vez cumplidos los trabajos, el 86% de la ruta estará renovada.

Obras Ruta Provincial 2.

Cronograma de obras: cómo serán los trabajos en la Ruta Provincial 2

Los trabajos comenzaron en octubre del año pasado y se prolongarán por 12 meses. Cabe mencionar que las refacciones actualmente se encuentran en pausa por la temporada alta de verano, época en donde transitan diversos turistas por el corredor atlántico.

La ejecución de las obras está a cargo de AUBASA (Autopistas y Vías de Comunicación del Atlántico), la empresa estatal concesionaria de la ruta. Las adjudicatarias son: