La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 29 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 7387 (Piojos).

1° 7387 11° 0963 2° 9374 12° 7578 3° 6410 13° 6333 4° 5609 14° 6102 5° 1144 15° 3469 6° 9697 16° 2533 7° 5892 17° 0206 8° 1209 18° 5751 9° 1376 19° 8102 10° 6507 20° 0542

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.