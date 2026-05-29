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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 29 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 7387 (Piojos).

 1°7387 11°0963 
 9374  12°7578
 3°6410  13°6333 
 5609  14°6102 
 1144  15°3469 
 6°9697  16°2533
 5892  17°0206 
 1209  18°5751 
 1376  19°8102 
 10°6507 20°0542 

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