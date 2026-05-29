El dólar blue hoy viernes 29 de mayo cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta.

Desde que arrancó el año, no obstante, el paralelo acumula una baja de $ 90 (contra $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy viernes 29 de mayo cerró sin cambios y cotizó $ 1380 para la compra y $ 1430 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa, que culminó abril con una variación mínima (subió solo $ 10 respecto de marzo), se mantiene $ 50 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 0,34%.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1859 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $ 1377,20 para la compra y $ 1427,10 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1755,44.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante mayo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 3,4% correspondiente al dato del IPC de marzo 2026.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este jueves la entidad adquirió u$s 447 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 9774 millones en 82 ruedas consecutivas. Este martes, además, las reservas brutas treparon u$s 1100 millones tras el ingreso del nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI). De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.511 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy viernes 29 de mayo

El dólar blue hoy viernes 29 de mayo cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1380 $ 1430 Dólar Blue $ 1410 $ 1430 Dólar Mayorista $ 1377,20 $ 1427,10 Dólar MEP $ 1432,10 $ 1432,70 Dólar CCL $ 1483,10 $ 1485,70

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 29 de mayo

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 29 de mayo se consiguió a $ 1480,50 para la compra y $ 1484,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 29 de mayo

El dólar MEP hoy viernes 29 de mayo se ubicó a $ 1430,90 para la compra y $ 1432,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 29 de mayo

El dólar oficial hoy viernes 29 de mayo opera a $ 1430 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidad financiera Compra Venta Banco de Galicia y Buenos Aires $ 1.370,00 $ 1.420,00 Banco de la Nación Argentina $ 1.380,00 $ 1.430,00 ICBC Argentina $ 1.355,00 $ 1.415,00 Banco BBVA Argentina $ 1365,00 $ 1415,00 Banco Supervielle $ 1.380,00 $ 1.430,00 Banco de la Ciudad de Buenos Aires $ 1350,00 $ 1410,00 Banco Patagonia $ 1.365,00 $ 1.415,00 Banco Hipotecario $ 1.375,00 $ 1.415,00 Banco Santander Argentina $ 1.370,00 $ 1.420,00 Brubank $ 1.370,00 $ 1.410,00 Banco Credicoop Cooperativo $ 1365,00 $ 1415,00 Banco Macro $ 1360,00 $ 1420,00 Banco Piano $ 1.370,00 $ 1.415,00 Banco de Comercio $ 1.370,00 $ 1.420,00

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