Uno de los principales municipios de la provincia de Buenos Aires finalizó las obras un importante túnel que pasará bajo las vías del tren. la inauguración del paso bajo nivel buscará destrabar el tráfico generado en las horas pico y agilizar el tránsito vehicular gracias a su sentido de doble mano.

El nuevo túnel que le pondrá fin al tráfico

El Municipio de Almirante Brown inauguró un túnel en la calle Carlos Diehl que pasa por debajo de las vías el Tren Roca. Los trabajos habían iniciado en 2023 y el corredor ya se encuentra habilitado para agilizar el tránsito de la zona.

Nuevo túnel ubicado bajo las vías del Tren Roca.

El nuevo cruce cuenta con un gálibo de 4,62 metros, altura que permite la circulación de colectivos de y micros de larga distancia. Para su habilitación realizaron obras de adecuación del sistema de desagües pluviales para garantizar el escurrimiento de agua durante las tormentas.

Las reparaciones fueron financiadas con recursos municipales y de la provincia de Buenos Aires. Se incluyeron algunos trabajos como la construcción de veredas, rampas de acceso con luminaria LED y la habilitación del paso peatonal norte contiguo a la estación ferroviaria.

El intendente Mariano Cascallares destacó que “la apertura de este cruce es una mejora concreta para nuestros vecinos porque agiliza la circulación, brinda más seguridad y sigue fortaleciendo la integración de nuestras localidades”.

Si bien la circulación de vehículos está habilitada, se continuará con los trabajos faltantes en las veredas del entorno.

Cómo es el nuevo túnel bajo las vías del tren: todos los detalles

Desde la comuna informaron que en la zona circulan más de 20.000 vehículos por día. La traza es un paso clave para la circulación del transporte público, ya que pasan las líneas de colectivo 506 (ramales Gendarmería-San José por Bynnon y por Hospital) y la 79 (que conecta Constitución con San Vicente).

