El Gobierno de la provincia de Buenos Aires trabaja en la ampliación de una de las autopistas más transitadas. Las obras están ejecutadas en un 80% contemplan la construcción de calzadas y banquinas para destrabar el tráfico de la ruta.

Amplían la Ruta Provincial 24 en la provincia de Buenos Aires

La Dirección de Vialidad de la provincia informó que trabajan en la ampliación de la Ruta Provincial 24. Las obras consisten en la construcción de calzadas separadas y banquinas entre la avenida Derqui y la Autopista Acceso Oeste.

En la misma línea, construirán dársenas destinadas a movimientos de giros y detención del transporte público de pasajeros. Otras de las tareas consisten en:

Semaforización de intersecciones

Obras hidráulicas

Refugios peatonales

Demarcación horizontal

Señalamiento vertical y aéreo

Iluminación en toda la traza.

Más trabajos en la Ruta Provincial 24

Los trabajos se extienden a lo largo de 9 kilómetros para permitir el tránsito fluido de la gran cantidad de vehículos circulantes. El administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, explicó que “la ampliación de esta ruta es muy importante por el alto caudal de tránsito que por allí circula; una vez terminada la obra, va a tener un impacto muy positivo en toda la comunidad, ya que aumentará la seguridad vial y mejorará la conectividad entre los municipios aledaños”.

Las obras mejorarán la conectividad con el municipio de José C. Paz y la seguridad de la zona.