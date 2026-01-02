Convertirán en autopista a una de las rutas más importantes del país y conectará varias ciudades en su trazado Fuente: PBA

Avanza una obra vial clave que cambiará la circulación en una de las rutas más transitadas del interior bonaerense ya que se convertirá en una autopista y beneficiará a miles de vehículos diarios.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, está llevando a cabo la transformación en autovía de la Ruta Provincial 41, un corredor estratégico que conecta localidades productivas y rutas nacionales fundamentales.

Los trabajos, por su parte, se desarrollan sobre un tramo de 25,7 kilómetros, entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, y permitirán mejorar la seguridad vial, optimizar los tiempos de viaje y fortalecer la conectividad regional.

Una nueva autovía entre las rutas nacionales 7 y 8

La obra contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la existente, lo que convertirá a la Ruta Provincial Número 41 en una autovía con dos carriles por sentido de circulación.

Convertirán en autopista a una de las rutas más importantes del país y conectará varias ciudades en su trazado Fuente: PBA

El nuevo trazado se extenderá entre las intersecciones con las Rutas Nacionales 7 y 8, dos de las principales vías del país que son de máxima importancia para los sectores turísticos y productivos a nivel nacional.

Además, se realizará la repavimentación y el ensanche de la calzada actual, adecuándola a un esquema de tránsito más seguro y fluido, especialmente en un sector donde circulan miles de vehículos por día.

Puentes, cruces elevados y accesos más seguros

El proyecto incluye una serie de obras complementarias de gran impacto. Se construirán tres puentes peatonales en zonas urbanas y 18 puentes sobre cursos hídricos, que permitirán vincular ambas manos de la autovía y facilitar desvíos sin interrumpir la circulación.

Convertirán en autopista a una de las rutas más importantes del país y conectará varias ciudades en su trazado Fuente: PBA

También se ejecutará una intersección rotacional a la altura de la RN 7, junto con cruces elevados sobre las vías del Ferrocarril General Urquiza y el Ferrocarril Mitre. Estas estructuras se ubicarán en los accesos a San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y la localidad de Vagues.

En el empalme con la Ruta Nacional 8, se realizarán mejoras en los distribuidores y accesos a la rotonda existente, donde la nueva traza se conectará con las colectoras dentro del área urbana.

Cuándo estará finalizada la obra

La ejecución de la obra en la Ruta Provincial Número 41 que pasará a ser autovía, se encuentra en pleno desarrollo y se estima que podría estar finalizada para el primer trimestre del año para agilizar el flujo de tráfico en la traza.