Durante este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 0987 - Piojos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de mayo
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|8172
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|5589
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|8366
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|8776
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¿Qué significa soñar con Piojos?
Soñar con los piojos suele reflejar pequeñas molestias que crecen, estrés y sensación de invasión o suciedad emocional.
También indica necesidad de depurar tu entorno, cortar chismes o vínculos tóxicos y atender culpas o preocupaciones económicas.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.