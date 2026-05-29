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Durante este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 0987 - Piojos

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de mayo

 0987 11° 9399 
 2°4317 12° 5263
 3°0398 13° 2473 
 4°3943 14° 6059 
 5°4319 15° 8172 
 6°3110 16° 9407 
 7°5104 17° 5589 
 8°0773 18° 8366 
 9°229119° 2959 
 10°8776 20° 4051 

¿Qué significa soñar con Piojos?

Soñar con los piojos suele reflejar pequeñas molestias que crecen, estrés y sensación de invasión o suciedad emocional.

También indica necesidad de depurar tu entorno, cortar chismes o vínculos tóxicos y atender culpas o preocupaciones económicas.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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