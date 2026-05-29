Durante este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 0987 - Piojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de mayo

1° 0987 11° 9399 2° 4317 12° 5263 3° 0398 13° 2473 4° 3943 14° 6059 5° 4319 15° 8172 6° 3110 16° 9407 7° 5104 17° 5589 8° 0773 18° 8366 9° 2291 19° 2959 10° 8776 20° 4051

¿Qué significa soñar con Piojos?

Soñar con los piojos suele reflejar pequeñas molestias que crecen, estrés y sensación de invasión o suciedad emocional.

También indica necesidad de depurar tu entorno, cortar chismes o vínculos tóxicos y atender culpas o preocupaciones económicas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.