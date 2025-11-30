Pocos lo saben: este es el electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas eléctricas

Con la llegada de las primeras tormentas fuertes en Argentina, aumenta el riesgo de daños en electrodomésticos por picos de tensión y descargas eléctricas. Entre los aparatos más vulnerables está el televisor, que puede sufrir fallas irreparables si no se toman precauciones.

¿Por qué el televisor es el más afectado?

Los modelos actuales —LED, QLED y OLED— dependen de fuentes internas muy sensibles que requieren voltajes estables.

Durante una tormenta, la red eléctrica puede registrar subidas bruscas, caídas repentinas y microcortes. Incluso un rayo lejano puede generar impulsos de miles de voltios que queman placas y capacitores.

Según técnicos, el televisor es uno de los tres dispositivos que más se dañan en estas condiciones, junto con módems y decodificadores.

¿Qué recomiendan los especialistas?

La medida más segura es desenchufar el televisor por completo mientras dure la tormenta. No basta con apagarlo desde el control remoto. Además, conviene:

Quitar el cable HDMI conectado a consolas o decodificadores.

Desconectar la antena o el cable de TV, que también transmite picos de tensión.

Un solo impacto fuerte puede arruinar la placa principal, con reparaciones que hoy cuestan entre el 40% y el 70% del valor del equipo.

¿Sirven los estabilizadores y UPS?

Los estabilizadores comunes ofrecen protección limitada. Los picos generados por descargas atmosféricas superan su capacidad. Los UPS de calidad y protectores con varistores certificados brindan mayor seguridad, pero la recomendación sigue siendo desenchufar todo.

Otros equipos en riesgo

Además del televisor, conviene proteger:

Módem y router Wi-Fi.

Consolas de videojuegos.

Equipos de audio.

Decodificadores.

Todos estos dispositivos tienen placas electrónicas sensibles que pueden quemarse con un solo pico de tensión.