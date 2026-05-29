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Este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este viernes, 29 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4358 - Ahogado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de mayo

 1°4358 11°0127
 3931  12°2454
 3°3328 13°9844 
 2552  14°3757 
 3063  15°2592 
 6°2028  16°5262
 5704  17°4293 
 7471  18°7233 
 5628  19°2881 
 10°6286 20°9419 

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¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado refleja estar abrumado y sin aire emocional. Puede aludir a miedos, culpas o presión externa.

Es una señal para buscar apoyo y liberar tensiones. Te anima a poner límites y recuperar el control.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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