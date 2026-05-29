En esta noticia ¿Qué significa soñar con ahogado?

Este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este viernes, 29 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4358 - Ahogado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de mayo

1° 4358 11° 0127 2° 3931 12° 2454 3° 3328 13° 9844 4° 2552 14° 3757 5° 3063 15° 2592 6° 2028 16° 5262 7° 5704 17° 4293 8° 7471 18° 7233 9° 5628 19° 2881 10° 6286 20° 9419

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado refleja estar abrumado y sin aire emocional. Puede aludir a miedos, culpas o presión externa.

Es una señal para buscar apoyo y liberar tensiones. Te anima a poner límites y recuperar el control.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.