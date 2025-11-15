Una impresionante explosión, cuyo origen se desconoce, se produjo el viernes por la noche en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, cerca de la localidad bonaerense de Ezeiza, generando alerta y temor entre los vecinos de la zona.

En tanto, los centros de salud cercano recibieron alrededor de 25 heridos, la mayoría de ellos por problemas respiratorios.

En medio de esta preocupante situación, las autoridades emitieron un alerta rojo para toda esa región del conurbano y las localidades vecinas, ya que se había formado una enorme nube negra, cargada de sustancias tóxicas y potencialmente peligrosas.

Una impresionante explosión se produjo este viernes por la noche sobre la central térmica de Ezeiza y, como consecuencia del impacto, explotó una fábrica lindera, generando alerta entre los vecinos de la zona. NA CLAUDIO FANCHI

El siniestro se produjo cerca de las 21 en una empresa de agroquímicos, aunque también resultaron afectadas por la onda expansiva una fábrica de plásticos, otra de pinturas y otra de gomas, y rápidamente se originó una enorme columna de humo.

También fue alcanzado el depósito de Iron Mountain, una papelera que había sufrido otro incendio en 2014, cuando tenía su sede en el barrio porteño de Barracas, y en el cual fallecieron nueve bomberos, al derrumbarse uno de los muros del depósito.

En tanto, varias dotaciones de bomberos de la zona -Ezeiza, Guernica, Lomas de Zamora y Lanús- trabajaban intensamente en el lugar y por el momento se desconoce si había personas en la fábrica al momento de registrarse la explosión.

La fuerte estampida se escuchó a varios kilómetros de distancia, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, y produjo fuertes vibraciones en las viviendas ubicadas en las inmediaciones, en muchas de las cuales se rompieron vidrios y ventanales.

Además, la policía decidió cortar el tránsito vehicular en la autopista Ezeiza-Cañuelas, a modo de prevención, y para permitir el paso de autobombas, ambulancias y patrulleros.

NA

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, sostuvo que el incendio se encuentra “controlado” aunque no totalmente apagado y remarcó que no hay heridos en los hospitales locales.

Granados reconoció la “importante cantidad de dotaciones de bomberos” que llegaron de diversos puntos de la provincia, junto con una “mucha presencia también del Ministerio de Seguridad”, lo que permitió contener el siniestro y confirmó por Radio Rivadavia que las empresas afectadas suman “casi 10 industrias”.

“No hay más heridos, no queda nadie en nuestro hospital”, agregó el jefe comunal.

Granados detalló que fueron “todos dados de alta en la inmensa mayoría por problemas respiratorios, por la inhalación de monóxido de carbono” generado por la combustión de neumáticos de una de las fábricas. Si bien algunos fueron derivados a otras clínicas para estudios, aseguró que “ninguno había sido llevado a ningún lugar con heridas de gravedad o algún tipo de riesgo para su salud”.

Respecto al impacto ambiental y en la circulación, el intendente indicó que si bien hay “mucho humo” producto de la quema de cubiertas, “no hay ningún tipo de problema para los vecinos, para los que vivimos en las inmediaciones”, mientras que informó que la autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido cortada por el humo, “ya se está restableciendo”.

En este momento, la máxima ocupación es terminar con las labores de extinción: “Ahora nos queda por delante, apagar el fuego, terminar bien de apagar el fuego”.