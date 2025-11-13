Un incendio en un edificio en pleno microcentro obligó a evacuar a 200 personas de una aseguradora, con una columna de humo que llamó la atención de los transeúntes en la Avenida 9 de julio.

El incidente ocurrió en un edificio ubicado en Cerrito y Marcelo T. de Alvear, en la torre de la aseguradora Zurich de Retiro.

El fuego se produjo en la terraza del edificio, en el piso 12. Al momento, el incendio ya se encuentra bajo control gracias al trabajo de los Bomberos de la Ciudad.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) logró evacuar a todo el edificio sin heridos, ni hospitalizados, en un operativo que desplegó 13 móviles en la zona.

El fuego finalmente se controló cerca de las 11 de la mañana con una línea de 45 milímetros. Durante el operativo, se restringió el tráfico en la zona.

Pese a la presencia del SAME y la Policía porteña, ni siquiera fue necesario atender a nadie en el lugar, ya que los 200 evacuados pudieron salir sin problemas del edificio.

Por lo pronto, se desconoce el origen del incendio, que se generó en una de las torres de enfriamiento del edificio: el evento queda por lo pronto bajo investigación para más detalles.