El Gobierno Nacional le pisa el acelerador a una de las obras más esperadas en el suroccidente del país: la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao. Se trata de un corredor de 77 kilómetros que no solo ampliará la capacidad de la vía actual, sino que también fortalecerá la conexión con el puerto de Buenaventura, clave para el comercio exterior de Colombia. Esta iniciativa, enmarcada dentro de las concesiones de Cuarta Generación (4G), contempla la construcción de una segunda calzada completamente nueva, junto con la rehabilitación y mejoramiento de la vía existente. El objetivo es claro: reducir tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y dinamizar la economía regional. El proyecto contempla la construcción de 64 kilómetros de segunda calzada y cerca de 13 kilómetros en variantes, además de 32 puentes vehiculares que optimizarán el tránsito en puntos críticos del corredor. Esta vía sigue el trazado de la actual carretera nacional 2504 y se convierte en un eje estratégico para conectar el sur del país con el centro y con los puertos del Pacífico. La obra impactará directamente la movilidad del transporte de carga que sale desde Buenaventura hacia el interior. Además, permitirá reducir los tiempos de desplazamiento hasta en una hora, lo que se traduce en menores costos logísticos y mayor competitividad para sectores productivos. El proyecto no solo construye una nueva calzada, sino que también moderniza la actual. La calzada existente será rehabilitada para operar con velocidades entre 60 km/h y 80 km/h, mientras que la nueva vía estará diseñada para una velocidad de 80 km/h. Las obras incluyen: Esto permitirá mejorar significativamente la experiencia de los usuarios y reducir los riesgos de accidentalidad. El corredor impactará de manera directa a varias poblaciones del departamento del Cauca, entre ellas: Estas comunidades verán mejoras en conectividad, acceso a servicios y oportunidades económicas, especialmente en sectores como el turismo, el comercio y la agroindustria. La doble calzada también contempla infraestructura complementaria clave para mejorar la operación del corredor: Además, se garantizarán servicios al usuario como grúas, ambulancias, carro taller y atención permanente en carretera. Durante su fase de construcción, el proyecto generará cerca de 6.000 empleos, impulsando la economía local y regional. A esto se suma una inversión superior a los $2,1 billones, lo que lo convierte en uno de los proyectos más ambiciosos en infraestructura vial del país. La obra también incrementará la demanda de bienes y servicios, beneficiando a proveedores locales y fortaleciendo cadenas productivas. A finales de abril de 2026, se presentó un hecho que encendió las alarmas en el desarrollo del proyecto. La Concesión Nuevo Cauca anunció la suspensión de actividades en un tramo de la Unidad Funcional 1, entre el kilómetro 0 y Piendamó, debido a amenazas de grupos armados. Según reportes oficiales, hombres armados habrían intimidado al personal, obligando a retirar maquinaria ante el riesgo de enfrentamientos. Este episodio se suma a otros incidentes registrados desde el inicio del proyecto, como: La decisión de suspender temporalmente las obras busca proteger la vida de los trabajadores, mientras gremios y autoridades hacen un llamado urgente para garantizar la seguridad en la región. La obra ya supera el 44% de avance y cuenta con cierre financiero respaldado por entidades como Bancolombia, Ashmore, CAF-AM y SMBC-LarrainVial, lo que garantiza su continuidad en el mediano plazo. El proyecto se desarrolla en cuatro unidades funcionales y se encuentra en fase activa de construcción, aunque con retos importantes en materia de seguridad.