Para el calendario escolar 2026, se aplicó una modificación impulsada por el Gobierno nacional que dejó sin efecto distintas obligaciones educativas que hasta ahora debían enseñarse en las escuelas de todo el país. La medida impactará sobre algunas materias, contenidos y lineamientos que cada provincia deberá implementar dentro del sistema educativo.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial durante el 2025. La normativa eliminó artículos de leyes anteriores que establecían contenidos obligatorios vinculados a diferentes temáticas incorporadas de manera transversal en la educación argentina.

¿Qué materias se eliminaron de todas las escuelas de Argentina?

A partir de ese decreto se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que ya no se van a dictar más estas materias que eran obligatorias de los colegios:

Educación vial: se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.

Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).

Estas materias y jornadas ya no son obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial durante junio del año pasado

¿Por qué eliminaron estas materias?

Para el caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era su responsabilidad organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios.

Por otro lado, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Precisamente, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”.

De esta manera, el Ejecutivo subrayó que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

Las fechas clave del calendario escolar 2026

El calendario marca que la finalización de las clases y el inicio de las vacaciones de verano en Argentina se estructuran de manera escalonada durante la tercera semana de diciembre, según lo dispuesto por el Ministerio de Capital Humano y las autoridades provinciales. De esta forma, este será el esquema por provincias:

Jueves 17 de diciembre: