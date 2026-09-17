La fecha será clave para quienes planean viajes, actividades familiares o una pausa laboral.

Confirmado | Escuelas de las zonas colombianas Buenos Aires, Santa Fe y San Juan cierran el lunes 12 de octubre: no habrá clases y los alumnos suman un nuevo fin de semana largo en 2026

El lunes 12 de octubre de 2026 será festivo en Colombia por la conmemoración del Día de la Raza, también denominado Día de la Diversidad Étnica y Cultural. La fecha está contemplada en la Ley 51 de 1983 y permitirá disfrutar de un puente festivo desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

El descanso será remunerado para los trabajadores cobijados por la legislación laboral y coincidirá con el cierre de la semana de receso escolar de octubre. Por eso, muchos estudiantes regresarán a las aulas el martes 13, aunque el calendario puede variar según la institución educativa.

¿Por qué el lunes 12 de octubre será festivo en Colombia?

El lunes 12 de octubre será festivo porque la fecha hace parte del calendario de descansos remunerados establecido por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. Esta norma incluye el 12 de octubre entre los días de fiesta civil y establece que, cuando no cae lunes, el descanso se traslada al lunes siguiente.

En 2026, sin embargo, el 12 de octubre cae directamente lunes, por lo que no necesita traslado. El calendario oficial de días festivos de 2026 también contempla esta fecha como jornada de descanso nacional.

En Colombia, la denominación institucional de la conmemoración es Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, establecida por el Ministerio de Cultura en 2021. El nombre “Día de la Raza” continúa apareciendo en la legislación y en el calendario tradicional de festivos.

¿Cuántos días de descanso habrá por el festivo del 12 de octubre?

El puente festivo tendrá tres días consecutivos de descanso: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

La jornada del lunes será el día festivo oficial. El sábado y el domingo corresponden al descanso habitual de quienes no tienen turnos laborales durante esos días, por lo que no significa que el Gobierno haya decretado tres días festivos adicionales.

Para quienes trabajan de lunes a viernes, la fecha permitirá organizar un fin de semana largo sin necesidad de solicitar vacaciones el martes. En cambio, las personas con turnos, jornadas especiales o actividades comerciales deberán consultar su programación.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del lunes 12 de octubre?

El festivo aplica a los trabajadores del sector público y privado que tienen derecho al descanso remunerado previsto en la legislación colombiana. La Ley 51 de 1983 establece este derecho para los días festivos contemplados en el calendario nacional.

También podrán modificar sus horarios de atención algunas entidades públicas, bancos y oficinas administrativas. Sin embargo, esto no significa que todos los servicios suspendan operaciones durante el puente.

Sectores como salud, seguridad, transporte, hotelería, restaurantes, comercio y servicios de emergencia pueden mantener actividades, de acuerdo con sus turnos y necesidades de atención.

¿Qué festivos restan en Colombia después del 12 de octubre?

Después del festivo de octubre, el calendario nacional de 2026 contempla cuatro jornadas de descanso: