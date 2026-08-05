Argentina empezó la semana con precipitaciones y bajas temperaturas en diferentes partes del país. Las condiciones meteorológicas se profundizarán con la llegada de una fuerte tormenta eléctrica con posible caída de granizo.

Según la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, habrán lluvias constantes por tres días consecutivos, que estarán acompañadas por ráfagas de viento.

Llega un diluvio histórico con nevadas y fuertes tormentas

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la madrugada del miércoles 5 de agosto.

La alerta estima tormentas fuertes con fuertes lluvias y ocasional caída de granizo que permanecerá por 48 horas.

Mientras que el clima subirá significativamente la temperatura con una mínima de 17° y una máxima de hasta 27° el miércoles 5; y una mínima de 18 y una máxima de 30°.

Se aproxima un fuerte temporal. Imagen creada con ChatGPT

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas más elevadas: la mínima será de 12° y la máxima ya alcanzará 16°.

Asimismo, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas el lunes 3 de agosto y el jueves 6.