Los controles de tránsito pueden derivar en sanciones más severas para los conductores reincidentes.

La normativa argentina contempla situaciones en las que las autoridades pueden intervenir sobre un vehículo y aplicar medidas cuando existen infracciones o circunstancias que representan un riesgo para la seguridad vial.

Sin embargo, las inspecciones que impliquen revisar el interior del vehículo están sujetas a las facultades legales correspondientes y, ante situaciones vinculadas con posibles delitos, pueden intervenir las autoridades competentes.

¿Cuándo pueden revisar el baúl de un auto?

Un control de tránsito no habilita por sí mismo a los agentes a revisar indiscriminadamente todas las pertenencias que se encuentran dentro de un vehículo.

La Ley Nacional de Tránsito establece las facultades de las autoridades de comprobación y determina en qué circunstancias pueden retener vehículos, documentación u otros elementos vinculados con una infracción.

Además, existen situaciones excepcionales en las que puede intervenir la autoridad policial o judicial, por ejemplo, cuando existe una sospecha concreta relacionada con un delito o una situación que representa un riesgo.

Por eso, no es correcto interpretar que los agentes pueden abrir el baúl de cualquier conductor simplemente durante un control rutinario.

¿Qué objeto puede generar problemas durante un control?

El elemento que se transporte en el vehículo puede convertirse en un problema cuando representa un riesgo para la seguridad vial, afecta las condiciones del automóvil o incumple las reglas establecidas para el transporte de determinados objetos.

La normativa indica que no está permitido transportar cargas o elementos que perturben la visibilidad, afecten peligrosamente las condiciones de manejo, oculten luces o indicadores o sobresalgan de los límites permitidos.

Además, existen elementos cuya presencia dentro de un vehículo puede desencadenar una situación mucho más grave. Las armas y los estupefacientes, por ejemplo, pueden quedar sujetos a controles e intervención de las autoridades competentes cuando existen indicios de una posible infracción o delito.

En estos casos, la situación puede exceder un simple control de tránsito y derivar en actuaciones policiales o judiciales.

Por este motivo, el problema no radica siempre en tener un determinado objeto dentro del baúl, sino en qué se transporta, en qué condiciones y si su tenencia puede constituir una infracción o un delito.

¿Pueden suspender la licencia por acumular infracciones?

Imagen ilustrativa ChatGPT

La Ley 24.449 establece distintas sanciones para las infracciones de tránsito y contempla la inhabilitación para conducir.

En los casos de reincidencia, las sanciones pueden agravarse y la inhabilitación puede aplicarse cuando se trata de faltas graves.

Para la primera reincidencia, la inhabilitación puede llegar hasta nueve meses; para la segunda, hasta doce meses; y para la tercera, la normativa establece una inhabilitación obligatoria de hasta dieciocho meses.

¿Qué infracciones pueden complicar la licencia?

Entre las conductas consideradas especialmente graves aparecen, entre otras:

Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Superar los límites de velocidad establecidos.

No respetar los semáforos.

Utilizar el celular mientras se conduce.

Circular sin cinturón de seguridad o casco cuando corresponde.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial también estableció un procedimiento mediante el cual puede solicitar a la jurisdicción correspondiente la suspensión de una licencia cuando se verifican determinados supuestos.