Miles de estudiantes no asistirán a clases por una celebración en particular (Fuente: edición propia).

Más que confirmado | El Gobierno decretó feriado para el próximo lunes en todo el país y las escuelas cierran por 3 días

Los estudiantes de colegios públicos y privados de diferentes municipios de Colombia tendrán un nuevo descanso en el calendario académico debido al festivo nacional del lunes 12 de octubre.

La conmemoración del Día de la Raza obligará a la suspensión de las actividades escolares durante esa jornada, permitiendo que los alumnos disfruten de tres días consecutivos sin clases.

¿Por qué suspenden las clases el lunes 12 de octubre?

El lunes 12 de octubre será festivo por la conmemoración del Día de la Raza o también denominado Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia.

Si bien la fecha se conmemora originalmente el 12 de octubre, de acuerdo con las reglas de traslado establecidas por la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani), cuando corresponde, puede convertirse en un día festivo trasladable.

En la práctica, los alumnos descansarán durante:

Sábado 10.

Domingo 11.

Lunes 12 (festivo nacional).

Suspenden las clases el lunes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estos municipios. ChatGPT

¿Qué municipios tendrán clases suspendidas por el festivo del 12 de octubre?

La suspensión de clases aplicará en todos los municipios de Colombia, ya que se trata de un festivo nacional contemplado en el calendario oficial.

Esto significa que las secretarías de educación, colegios oficiales e instituciones privadas ajustarán sus actividades para cumplir con la jornada de descanso establecida por la ley.

Una vez finalice el puente festivo, las clases se reanudarán con normalidad el martes 13 de octubre, salvo que alguna autoridad educativa local informe modificaciones específicas en su cronograma.

¿Quiénes descansarán durante el puente festivo del 12 de octubre?

El festivo beneficiará a la mayoría de los trabajadores cobijados por la legislación laboral colombiana y a los estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas.

No obstante, algunos sectores continuarán prestando sus servicios debido a la naturaleza de sus actividades, entre ellos:

Personal de salud.

Fuerza Pública.

Organismos de emergencia.

Transporte terrestre y aéreo.

Hoteles.

Restaurantes.

Comercio que opere durante la jornada.

Quienes deban trabajar el lunes festivo tendrán derecho a la remuneración y a los recargos establecidos por la normativa laboral vigente.

¿Cuáles son los próximos festivos en Colombia después del 12 de octubre?

Tras el Día de la Raza, el calendario nacional todavía contempla varios días de descanso durante el segundo semestre del año.

Los próximos festivos serán: