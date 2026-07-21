Buenos Aires quedó primera en un importante ranking de educación y le sacó 20 puestos a su rival directo
Un nuevo informe de QS ubicó a la capital argentina como la mejor ciudad de América Latina para estudiantes universitarios. Qué factores explican su liderazgo, cómo quedó posicionada a nivel global y cuál fue la ciudad que terminó en el segundo lugar de la región.
Elegir acciones argentinas requiere mucho más que observar cuáles subieron más en el último tiempo. Detrás de cada cotización existe una empresa con un modelo de negocio, una situación financiera y riesgos determinados.