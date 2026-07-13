Milei busca imponer su agenda: reforma del Banco Central, aliados y la pelea electoral que viene
El Presidente encabezará reuniones con diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras el Gobierno avanza en el armado político con gobernadores y dirigentes de cara a las próximas elecciones.
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