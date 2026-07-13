En la previa de la última semana legislativa antes del receso invernal, el Gobierno nacional tendrá una agenda centrada en reuniones políticas en las cuales pretende reorientar la discusión. En este sentido, según informaro, este lunes encabezará un encuentro con diputados y senadores para analizar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Desde Presidencia, detallaron que Javier Milei estará a cargo de reuniones políticas durante toda la semana, no sólo con legisladores sino también con gobernadores y dirigentes políticos de La Libertad Avanza .

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Esto último va de la mano con la intención del Ejecutivo de iniciar la campaña por la reelección y abogar por la reforma política con dicho fin.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá este lunes a las 11 horas al gobernador de San Luis, Claudio Poggi. El puntano es uno de los aliados de la Rosada que en las elecciones legislativas del 2025 despejó el camino para una victoria violeta en su provincia y no se presentó a la contienda.

Ese mismo día, a las 15, Milei encabezará una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCR, iniciativa que el Poder Ejecutivo prevé enviar próximamente al Congreso para su tratamiento.

Asimismo, este martes se desarrollará una reunión de la Mesa Política y, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier ofrecerá su conferencia de prensa.

La actividad oficial continuará el jueves con una reunión que encabezará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Casa Rosada junto a legisladores de La Libertad Avanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

El gobierno nacional, con Manuel Adorni fuera de juego , deberá rearmar su estrategia de cara a las elecciones porteñas. Si bien Pilar Ramírez es uno de los alfiles más potentes de Karina Milei, tiene poco conocimiento en el electorado de la Ciudad.

Es en este espacio dónde Jorge Macri quiere actuar y apunta a una reelección al frente de la jefatura porteña.

Finalmente, el mismo jueves a las 19 horas el presidente participará del aniversario de la Bolsa de Comercio. Este será el mismo día dónde el Senado sesionará una última vez antes del receso de invierno.

El temario incluye como uno de los principales puntos el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que fue modificada durante las negociaciones con los bloques dialoguistas

La propuesta incorpora cambios vinculados a las usurpaciones y desalojos, con modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal y a la legislación registral. También se tratarán 28 pliegos judiciales con dictamen de la Comisión de Acuerdos , correspondientes a jueces federales, jueces nacionales, fiscales y defensores oficiales.

Sin embargo, quedaron fuera del temario la denominada Ley Hojarasca, la reforma electoral impulsada por el Gobierno y otras iniciativas que no lograron reunir los consensos necesarios para ser incorporadas a la sesión, de la cual todavía no se avizora el resultado.