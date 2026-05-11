La educación constituye un elemento esencial para el desarrollo de los individuos y las sociedades, dado que influye en las oportunidades laborales, así como en la calidad de vida y la igualdad social. Por lo tanto, resulta fundamental identificar qué naciones presentan los mejores sistemas educativos para comprender los avances y desafíos que enfrenta la región. Estos resultados posibilitan la observación, no solo de cuántos jóvenes se mantienen en el sistema educativo, sino también de la calidad del aprendizaje que reciben. Chile se destaca con 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que cumplen con los criterios de finalizar su escolaridad en tiempo y forma, alcanzando un nivel adecuado de conocimientos. De acuerdo con el Índice de Resultados Escolares (IRE), que estima el porcentaje de adolescentes de 15 años que cursan la escuela sin repetir, abandonar o atrasarse, Chile lidera el ranking de América Latina. Además, la cobertura escolar en Chile se mantiene alta, alcanzando el 95 % de los jóvenes hasta los 17 años, lo que indica un sistema educativo sólido y políticas públicas mantenidas a lo largo del tiempo. Este índice se fundamenta en datos de encuestas de hogares y pruebas PISA que evalúan no solo la asistencia, sino también el rendimiento en Lengua y Matemática. Según el informe PISA de la OCDE, que analiza el desempeño escolar en lectura, matemática y ciencias, Chile y otras naciones latinoamericanas han evidenciado progresos en la escolaridad en tiempo y forma, aunque persisten retos en la calidad educativa. Argentina ha realizado avances significativos en cobertura escolar, alcanzando un 97 % de adolescentes de 15 años asistiendo a la escuela en 2022. Dentro de este grupo, 81 de cada 100 se encuentran en el grado correspondiente a su edad, lo que sugiere que muchos estudiantes continúan dentro del sistema sin necesidad de repetir o abandonar. Aproximadamente, solo 22 de cada 100 estudiantes logran cumplir con todos los requisitos del IRE. Esta situación posiciona a Argentina en un lugar rezagado en comparación con varios países latinoamericanos en términos de calidad educativa. No obstante, al incorporar el factor del rendimiento académico, es decir, si los estudiantes alcanzan los niveles mínimos en Lengua y Matemática según evaluaciones internacionales como PISA, la situación presenta otra realidad. La disminución de este indicador de resultados escolares se ha evidenciado desde 2008, cuando solo el 26 % de los jóvenes alcanzaba dicho nivel. Esto indica un reto considerable para mejorar la eficacia del sistema educativo. El Índice de Resultados Escolares evalúa un total de ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. A continuación, se presentan los resultados que indican la proporción de estudiantes de 15 años que alcanzan niveles adecuados en asistencia, escolaridad, Lengua y Matemática: La educación comparativa revela que Uruguay y Perú también enfrentan desafíos en calidad educativa, con tasas de aprobación de solo 36% y 28%, respectivamente. Es crucial atender estos problemas. Expertos sugieren que invertir en infraestructura y formación docente puede mejorar la situación. Crear ambientes de aprendizaje positivos es clave para elevar el rendimiento académico en la región.