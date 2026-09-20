La compañía de tecnología Globant anunció la designación de Sarab Narang como CEO de Glob.AI, su nuevo brazo de servicios tecnológicos enfocados en inteligencia artificial. Narang, con más de 23 años de experiencia en el desarrollo de productos de IA, asume el liderazgo de una propuesta que promete transformar la forma en que las empresas acceden y utilizan capacidades de IA para optimizar sus operaciones.

Este nombramiento marca un paso significativo hacia la consolidación de Glob.AI como plataforma líder en el desarrollo de soluciones de IA de nivel empresarial. La compañía busca llevar la adopción de servicios de inteligencia artificial a nuevas alturas, ofreciendo acceso a AI Pods, una innovadora modalidad que permite a las organizaciones acceder a servicios de desarrollo, diseño y testeo de software potenciado por IA de manera mensual, sin el tradicional esquema de horas-hombre.

Glob.AI: Transformación de la adopción de IA en las organizaciones

Los AI Pods se presentan como un modelo revolucionario. Funcionan como unidades de servicio compuestas por agentes de IA que son supervisados por expertos de Globant, garantizando alineación estratégica y calidad. Este enfoque permite a las organizaciones beneficiarse de soluciones escalables e inteligentes, optimizando tiempos de producción y costos en comparación con las estructuras tradicionales.

Con Narang a la cabeza, Glob.AI tiene como objetivo acelerar la implementación de esta tecnología en empresas de diversas industrias. Según datos de la compañía, sus ingresos recurrentes anuales (ARR) crecieron un 60% en un solo trimestre, lo que evidencia el creciente interés y necesidad del mercado por servicios nativos de IA. A la fecha, el 45% de las principales cuentas de la compañía ya están adoptando este modelo, lo que refuerza su credibilidad en el sector.

Impulsando la transformación digital en empresas

“Glob.AI es la puerta de entrada a la era de servicios nativos de IA de Globant”, aseguró Martín Migoya, cofundador y CEO de la empresa. La llegada de Narang se alinea perfectamente con la visión de la compañía de no solo participar en la revolución de la IA, sino de ser un motor de cambio significativo en el funcionamiento de las empresas globales. “Estamos emocionados de darle la bienvenida”, agregó Migoya.

Narang, que previamente ocupó roles destacados en Amazon Web Services y KPMG, expresó su entusiasmo por liderar un equipo capaz de transformar el panorama de la IA en el ámbito empresarial: “Estamos combinando la experiencia tecnológica de primera línea de Globant con capacidades de IA de vanguardia para impulsar cambios sustanciales en la forma en que las empresas operan”, afirmó.

La propuesta de los AI Pods responde a una tendencia creciente en la adopción de tecnologías que priorizan resultados mensurables sobre los esfuerzos tradicionales. Las organizaciones buscan deshacerse de los sistemas legados y este modelo permite lograr modernizaciones que pueden ser hasta un 80% más rápidas, contribuyendo de forma directa a la mejora de la productividad.

El futuro de la inteligencia artificial está en la implementación efectiva

El avance hacia una integración efectiva de la IA en las operaciones empresariales se alinea con las tendencias actuales del mercado, que demandan agilidad y eficiencia. En un mundo cada vez más digital, la capacidad de las empresas para adaptarse y adoptar estas tecnologías se convierte en un factor clave para su competitividad. La incorporación de AI Pods podría cambiar las reglas del juego en distintos sectores, facilitando la transformación digital de un modo más accesible y eficiente.

La designación de Sarab Narang como CEO de Glob.AI no solo es relevante por su experiencia y visión, sino que también resalta una tendencia hacia un futuro en el cual la inteligencia artificial se convierta en un componente integral y cotidiano en la estrategia empresarial. A medida que las organizaciones sigan adoptando estos modelos, se espera un cambio significativo en la manera de trabajar y competir en el mercado.