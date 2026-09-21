En esta noticia La puja de Bullrich por los recortes en el Presupuesto 2027

La senadora nacional y referente del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich (LLA), se convirtió en el foco de la tensión interna del oficialismo tras manifestar su profundo rechazo a los recortes presupuestarios en el área de Discapacidad, una medida que calificó como un error político de proporciones.

En diálogo con LN+, Bullrich no ocultó su indignación ante la inclusión de estas modificaciones en el Presupuesto 2027. “Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, sentenció la senadora, remarcando que el recorte “parece una provocación”. Asimismo, aseguró que su postura no es aislada: “Yo lo digo en voz alta, pero muchos piensan lo mismo en el Gabinete”.

El malestar de Bullrich se centra en la opacidad con la que se manejó la partida presupuestaria que salió de la cartera de Economía. Al ser consultada sobre la responsabilidad de los cambios, la legisladora fue directa: “Yo no quiero acusar a nadie, pero el presupuesto salió de Economía”.

Además, Bullrich desmintió categóricamente la versión instalada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, respecto a que los ajustes habían sido consensuados en la mesa política. “Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto, yo estaba”, afirmó, y agregó que otros funcionarios presentes tampoco estaban al tanto: “Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”.

La puja de Bullrich por los recortes en el Presupuesto 2027

La senadora cuestionó la conveniencia de insistir con medidas que ya han sido rechazadas previamente por el Poder Legislativo, sugiriendo que esto debilita la gestión de Javier Milei. “Los cambios en discapacidad fueron rechazados dos veces. ¿Por qué los mandan de nuevo? Perjudican al Presidente”, advirtió.

Sobre el intercambio público con el ministro Diego Santilli, quien sugirió que ella se había retirado de la reunión antes de tiempo, Bullrich fue tajante: “Lo voy a discutir con él, porque no vale decir algo que no fue así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”.

No obstante, aclaró que busca evitar un conflicto mayor: “Igual yo no me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”.

Finalmente, ante la pregunta sobre sus aspiraciones políticas y su rol frente a la interna, Bullrich ironizó sobre los futuros encuentros del espacio: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”, concluyó, reafirmando su compromiso con el proyecto presidencial, pero marcando un límite claro en la gestión de temas sociales sensibles.