El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implementó una nueva medida para el calendario de clases 2026 y redujo la cantidad de faltas permitidas en los colegios secundarios. Con el objetivo de fortalecer el desempeño dentro de las aulas y reducir el ausentismo reiterado, el Gobierno porteño acortó el total de faltas máximas permitidas. A partir de ahora, la cantidad de faltas permitidas durante el año en los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó de 25 a 20. Esto incluye las ausencias totales y la acumulación de llegadas tarde. La medida, por su parte, rige para colegios públicos y privados. Quienes superen el límite de ausencias permitidas, deberán recuperar los contenidos en los períodos correspondientes, tanto del receso invernal como en verano, entre diciembre y febrero. En el marco del Plan Buenos Aires Aprende, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció una actualización del Reglamento Escolar y del Régimen Académico del Nivel Secundario, con el objetivo de reforzar la asistencia a clases, considerada un factor clave para el aprendizaje. La medida impactará en, aproximadamente, 200 mil estudiantes y se modificará el número de faltas acumuladas. Hasta ahora podían registrarse 25 inasistencias anuales y la evaluación de su condición de regularidad se realizaba al cierre de cada bimestre. Con la nueva normativa, el límite se reduce a 20 faltas por año, se fija un tope de cinco inasistencias por bimestre y se eliminan las excepciones discrecionales, con el fin de evitar situaciones que deriven en consecuencias académicas. A través de su cuenta de X, el Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri, expresó: “¿Cuándo se naturalizó que los chicos falten casi dos meses por año a la escuela y no pase nada? Durante años se relativizaron las reglas y eso tuvo consecuencias: más ausentismo, peor desempeño y abandono escolar", señaló. En ese sentido, Jorge Macri agregó: “El problema no son los chicos, está claro. El problema son los que instalaron la idea de que faltar no importaba y que todo daba lo mismo. Se terminó esa época”, afirmó. Por último, el Jefe de Gobierno Porteño manifestó que “en la Ciudad volvemos a lo básico: estar en la escuela no es opcional y faltar tiene consecuencias. Punto”, concluyó.