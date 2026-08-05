Confirmado | Miles de estudiantes no tendrán clases en todo el país durante dos días de agosto

Declararon diferentes feriados en la Provincia de Buenos Aires, por lo que habrá miles de estudiantes que no tendrán clases el próximo miércoles 5, jueves 6 o viernes 7 de agosto, de acuerdo a la región.

En conmemoración a las fiestas patronales o aniversarios fundacionales de partidos bonaerenses, se declararon asuetos para el sector público y las escuelas permanecerán cerradas en diferentes establecimientos bonaerenses.

Suspenden las clases miércoles, jueves y viernes: a quiénes afecta

El Gobierno bonaerense posee su propio calendario de asuetos y feriados que depende de cada región. En este marco, se declararon días no laborables en tres partidos:

Jueves 6 de agosto: feriado por el aniversario fundacional en Coronel Suárez y General Viamonte

Viernes 7 de agosto: feriado por las fiestas patronales en San Cayetano

Vale destacar que estas jornadas son consideradas como feriados para el sector público y entidades del Banco Provincia; mientras que será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

EFE+Canva

El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: