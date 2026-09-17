Suspenden las clases este jueves y viernes | Los alumnos de primaria y secundaria tendrán un fin de semana largo. Fuente: NA.

La incertidumbre sobre el calendario escolar y la suspensión de clases para este jueves y viernes acapara la atención de padres, tutores y estudiantes en México. Con motivo de las festividades patrias, la comunidad educativa busca precisiones sobre el fin de semana largo que afectará a los alumnos de primaria y secundaria.

Mientras las normativas oficiales regulan el ciclo escolar, surgen anuncios excepcionales que modifican la asistencia de los alumnos de nivel básico, generando dudas sobre puentes, feriados y el descanso obligatorio que impacta directamente en las familias mexicanas.

Suspensión de clases en México. Fuente: Shutterstock

¿Qué días no hay clases por el Día de la Independencia?

El descanso obligatorio de mitad de semana ya pasó por el 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de México.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo, las actividades escolares y laborales se suspendieron en todo el territorio nacional de manera general durante esa jornada.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria pausaron sus labores cotidianas para dar paso a las festividades patrias nacionales.

¿Por qué se suspenden las clases jueves y viernes?

A diferencia del resto de la república, el estado de Campeche implementó una medida excepcional. Según los comunicados oficiales emitidos por la gobernadora Layda Sansores a través de su cuenta oficial en X y la Secretaría de Educación local (SEDUC), se determinó suspender las clases los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre .

¡Su tía Layda también sabe consentir a sus sobrinos!



Este jueves 17 y viernes 18 de septiembre serán días inhábiles, para que disfrutemos nuestras Fiestas Patrias y también para consentir a nuestras maestras y maestros que con mucho orgullo participan en el desfile del 16.… pic.twitter.com/z9A8fwOrQH — Layda Sansores (@LaydaSansores) September 9, 2026

La mandataria estatal explicó que esta disposición busca “consentir a nuestras maestras y maestros que con mucho orgullo participan en el desfile del 16” y fomentar la participación en los desfiles cívicos regionales. Campeche se constituye así como la única excepción en todo el país con un megapuente de cinco días, ya que el resto de México retoma las clases con normalidad el jueves.

Los próximos feriados y días sin clases en México: 17 días de descanso para alumnos

El ciclo escolar 2026-2027 estipulado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla un total de 185 días efectivos de clases, intercalados con diversas interrupciones oficiales a lo largo del año.

Para conocer con precisión el listado de los días de asueto correspondientes a feriados nacionales y juntas de Consejo Técnico Escolar (CTE), el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) detalla las 17 fechas clave sin actividades escolares: