A partir de este martes 21 de julio, quienes circulen por el puente Rosario-Victoria deberán afrontar un importante incremento en el peaje. La actualización alcanza a uno de los principales corredores viales del país, utilizado tanto por vehículos particulares como por el transporte de cargas y colectivos de larga distancia.

La medida impactará especialmente en quienes utilizan a diario la conexión entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, ya que el puente forma parte de las rutas del Mercosur y constituye un acceso clave a los puertos cerealeros del Gran Rosario. Además del aumento en las tarifas, la concesionaria recordó que el pago ya no podrá realizarse en efectivo.

Peajes puente Rosario-Victoria.

Cuánto costará el peaje del puente Rosario-Victoria desde este martes

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir luego de que la empresa Conexión Alto Delta completara la primera etapa del plan de obras sobre la ruta nacional 174. Para los autos y camionetas de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura, el peaje pasará de $1.043,92 a $5.061,43 para quienes utilicen TelePASE, lo que representa un incremento del 385%. En caso de abonar con tarjeta o billeteras virtuales, el valor será de $10.122,86.

En tanto, los colectivos de larga distancia y los vehículos de hasta dos ejes con más de 2,30 metros de altura o rueda doble también abonarán $10.122,86 con TelePASE. El mayor aumento corresponde a los vehículos de ocho o más ejes, cuya tarifa pasó de $5.219,58 a $45.552,87, un salto del 773%. Quienes no cuenten con TelePASE deberán pagar el doble de esos valores mediante medios electrónicos.

Estas son las nuevas tarifas el peaje puente Rosario-Victoria

Por qué aumentó el peaje de las rutas del Mercosur

La actualización tarifaria responde a la finalización de la primera etapa del plan de obras impulsado por la nueva concesionaria del corredor. Conexión Alto Delta asumió la administración del puente a comienzos de 2026, luego de que concluyera la concesión de Caminos del Río Uruguay y se implementara el nuevo esquema de la Red Federal de Concesiones Viales promovido por el Gobierno de Javier Milei.

Según informó la empresa, las obras previstas para esta primera fase se completaron en apenas seis meses, con una inversión privada superior a los $12.000 millones. Entre otros trabajos, el plan contempla la rehabilitación de distintos corredores estratégicos del Mercosur y forma parte de un proyecto que abarca más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.