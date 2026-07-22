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A partir de este martes 21 de julio, quienes circulen por el puente Rosario-Victoria deberán afrontar un importante incremento en el peaje. La actualización alcanza a uno de los principales corredores viales del país, utilizado tanto por vehículos particulares como por el transporte de cargas y colectivos de larga distancia.

La medida impactará especialmente en quienes utilizan a diario la conexión entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, ya que el puente forma parte de las rutas del Mercosur y constituye un acceso clave a los puertos cerealeros del Gran Rosario. Además del aumento en las tarifas, la concesionaria recordó que el pago ya no podrá realizarse en efectivo.

Peajes puente Rosario-Victoria.
Peajes puente Rosario-Victoria.

Cuánto costará el peaje del puente Rosario-Victoria desde este martes

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir luego de que la empresa Conexión Alto Delta completara la primera etapa del plan de obras sobre la ruta nacional 174. Para los autos y camionetas de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura, el peaje pasará de $1.043,92 a $5.061,43 para quienes utilicen TelePASE, lo que representa un incremento del 385%. En caso de abonar con tarjeta o billeteras virtuales, el valor será de $10.122,86.

En tanto, los colectivos de larga distancia y los vehículos de hasta dos ejes con más de 2,30 metros de altura o rueda doble también abonarán $10.122,86 con TelePASE. El mayor aumento corresponde a los vehículos de ocho o más ejes, cuya tarifa pasó de $5.219,58 a $45.552,87, un salto del 773%. Quienes no cuenten con TelePASE deberán pagar el doble de esos valores mediante medios electrónicos.

Estas son las nuevas tarifas el peaje puente Rosario-Victoria
Estas son las nuevas tarifas el peaje puente Rosario-Victoria

Por qué aumentó el peaje de las rutas del Mercosur

La actualización tarifaria responde a la finalización de la primera etapa del plan de obras impulsado por la nueva concesionaria del corredor. Conexión Alto Delta asumió la administración del puente a comienzos de 2026, luego de que concluyera la concesión de Caminos del Río Uruguay y se implementara el nuevo esquema de la Red Federal de Concesiones Viales promovido por el Gobierno de Javier Milei.

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Según informó la empresa, las obras previstas para esta primera fase se completaron en apenas seis meses, con una inversión privada superior a los $12.000 millones. Entre otros trabajos, el plan contempla la rehabilitación de distintos corredores estratégicos del Mercosur y forma parte de un proyecto que abarca más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.