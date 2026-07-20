Llegan los buses eléctricos simples y dobles para la línea más usada.

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Bogotá continúa apostando por la movilidad sostenible. TransMilenio confirmó la incorporación de 269 nuevos buses 100 % eléctricos, una decisión que permitirá ampliar la capacidad del sistema de transporte masivo, mejorar la eficiencia del servicio y reducir el impacto ambiental en los próximos años.

La adjudicación corresponde a la Fase VI “La Nueva Era”, un proyecto que contempla la llegada de 157 buses articulados y 112 biarticulados, además de la construcción de la infraestructura necesaria para su recarga y operación.

Una inversión que busca transformar el transporte público

La empresa encargada de suministrar la nueva flota será la Promesa de Sociedad Futura E-BRT Móvil Provisión S.A.S., integrada por Buses S.A.S. y Transdev Colombia Holding S.A.S., luego de presentar la propuesta económica más conveniente para el Distrito.

Además de entregar los vehículos, el concesionario deberá instalar y operar la infraestructura de carga eléctrica en el Patio Calle Sexta, en Bogotá, y en el Patio-Portal El Vínculo, en Soacha, donde también se desarrollará un sistema de generación de energía mediante paneles solares.

El proyecto permitirá ahorrar costos

La licitación despertó el interés de tres oferentes y, según TransMilenio, la competencia permitió seleccionar una propuesta que generará un ahorro cercano al 21 % respecto del presupuesto inicial.

La entidad también señaló que el costo total de propiedad de estos buses será aproximadamente un 9 % menor frente a tecnologías impulsadas por gas natural, lo que permitirá reducir gastos operativos durante los próximos años.

Más capacidad y menos tiempo de viaje

Con la incorporación de la nueva flota, el componente troncal de TransMilenio pasará de 2.203 a 2.472 buses, un incremento cercano al 12 %.

Esto representará más de 50.300 nuevos cupos para los usuarios y permitirá reducir, en promedio, 16 horas al año los tiempos de desplazamiento de cada pasajero.

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Los nuevos vehículos reforzarán la operación de las futuras troncales de la avenida 68, Ciudad de Cali y la extensión de la NQS hacia Soacha, corredores considerados estratégicos para el crecimiento del sistema.

El impacto ambiental de la nueva flota

Uno de los principales objetivos del proyecto es disminuir las emisiones contaminantes.

De acuerdo con TransMilenio, los 269 buses eléctricos evitarán la emisión de más de 353.760 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) durante los próximos 15 años, un beneficio ambiental equivalente a sembrar árboles en un área 57 veces mayor que el Parque Simón Bolívar.

La iniciativa también busca aumentar la participación de mujeres en las labores de operación y mantenimiento, pasando del 10,1 % al 16,2 %.

¿Cómo se financiará la incorporación?

La Fase VI cuenta con un convenio de cofinanciación por 1,5 billones de pesos.

El 62,4 % de los recursos será aportado por el Gobierno Nacional y el 37,6 % restante por el Distrito, convirtiéndose en la primera ocasión en que la Nación participa en la financiación de una flota eléctrica para un sistema de transporte masivo en Colombia.

El proyecto fue declarado de importancia estratégica mediante el Conpes 4168 de 2025, lo que garantiza el respaldo financiero para su ejecución.

Bogotá consolida una de las mayores flotas eléctricas de América

Actualmente, Bogotá ya cuenta con más de 1.480 buses eléctricos entre los componentes zonal y troncal del Sistema Integrado de Transporte Público.

Con la futura entrada en operación de las 269 nuevas unidades, la ciudad superará los 1.700 buses eléctricos, consolidándose como la ciudad con la mayor flota de este tipo en América y una de las más importantes fuera de China.

Estos vehículos movilizan diariamente a cientos de miles de pasajeros y forman parte de la estrategia de la capital para reducir las emisiones contaminantes, disminuir el ruido urbano y avanzar hacia un sistema de transporte más sostenible.