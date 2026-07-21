Los conductores que circulen por dos de las autopistas más transitadas del país deberán adaptarse a una importante modificación en la forma de pagar los peajes.

A partir de la implementación del nuevo sistema, las cabinas dejarán de aceptar dinero en efectivo y el cobro se realizará exclusivamente mediante medios electrónicos.

La medida alcanza a las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, dos corredores clave.

Las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas avanzan hacia un sistema de peajes 100% electrónicos: ya no se puede pagar en efectivo

Qué autopistas ya no aceptarán efectivo y cómo será el nuevo sistema

La eliminación del pago en efectivo comenzó a implementarse en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, administradas por la concesionaria Corredor Ezeiza-Cañuelas (Corredur).

Desde ahora, quienes transiten por estos corredores deberán utilizar alguno de los medios de pago electrónicos habilitados. El cambio busca reducir las filas en las estaciones de peaje, mejorar la fluidez del tránsito y disminuir los tiempos de espera, especialmente durante los horarios de mayor circulación.

La implementación será progresiva en las distintas estaciones ubicadas sobre el corredor, incluyendo zonas como Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo.

Qué medios de pago se podrán usar además de TelePASE

El sistema recomienda utilizar TelePASE, ya que permite que el cobro se realice de manera automática mediante un dispositivo TAG adherido al parabrisas del vehículo , evitando detenerse en las cabinas.

Sin embargo, no será la única alternativa disponible. Los conductores también podrán abonar el peaje mediante:

Tarjetas de crédito y débito con tecnología contactless.

Billeteras virtuales a través del pago con código QR.

Pago por patente para quienes no tengan TelePASE.

En este último caso, el usuario deberá ingresar al sitio oficial de la concesionaria para consultar las pasadas registradas, verificar el importe pendiente y completar el pago de forma online.

Qué pasa si pasás por el peaje sin TelePASE o sin pagar

Los vehículos que atraviesen las cabinas electrónicas sin un medio de pago habilitado ya no podrán abonar en efectivo en el lugar. En esos casos, el conductor deberá regularizar la situación mediante el sistema de pago por patente.

Si el importe no se cancela dentro del plazo establecido, la normativa vigente contempla la aplicación de un recargo que puede llegar hasta el doble del valor original del peaje.

Además, la concesionaria aclaró que las pasadas pueden demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer reflejadas en la plataforma en línea, por lo que recomienda verificar periódicamente el estado de los pagos para evitar cargos adicionales.