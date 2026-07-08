Ya es oficial | Concesión confirmó descuentos de casi $ 1.000 en 5 peajes de la Autopista de 256 km que conecta 3 importantes departamentos

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Miles de conductores del Eje Cafetero ya pueden iniciar el trámite para acceder a una tarifa diferencial en cinco peajes administrados por Autopistas del Café, luego de que entrara en vigencia la reglamentación que habilita oficialmente este beneficio.

La medida busca aliviar el costo de quienes transitan de manera habitual por este corredor vial de 256 kilómetros, que conecta los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, especialmente por motivos laborales, comerciales o de residencia.

¿Quiénes pueden acceder al descuento en los peajes?

El beneficio está dirigido a habitantes y usuarios frecuentes de los municipios ubicados dentro del área de influencia de las casetas de peaje.

Los municipios incluidos en esta primera etapa son:

Santa Rosa de Cabal.

Manizales.

Chinchiná.

Palestina.

Salento.

Filandia.

La concesión informó que el proceso de inscripción ya se encuentra habilitado y se realizará de manera individual mediante canales digitales.

¿Cuánto costarán los peajes con la tarifa diferencial?

Para los vehículos de Categoría I, la nueva tarifa será de $ 700, valor que incluye el aporte al Fondo de Seguridad Vial (Fosevi).

En las categorías superiores también se aplicarán descuentos proporcionales. Por ejemplo:

Categoría III: $ 9.000.

Categoría IV: $ 13.500.

La tarifa diferencial estará vigente hasta el 1 de febrero de 2027, fecha en la que finaliza el contrato de concesión de Autopistas del Café.

¿Cómo solicitar el beneficio?

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud directamente ante Autopistas del Café mediante correo electrónico.

Para completar el trámite será necesario adjuntar:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo.

Certificado de convivencia que acredite residencia en uno de los municipios beneficiados o, en su defecto, el certificado del Sisbén.

Realizar la solicitud desde un correo electrónico personal.

La concesión será la encargada de verificar la información y autorizar la aplicación de la tarifa diferencial en el peaje correspondiente.

Ya es oficial | Concesión confirmó descuentos de casi $ 1.000 en 5 peajes de la Autopista de 256 km que conecta 3 importantes departamentos (Fuente: Getty Images/iStockphoto) kipgodi

Solo habrá 9.000 cupos disponibles

El programa tendrá un límite de 9.000 vehículos beneficiarios, por lo que las autoridades recomendaron realizar el proceso de inscripción lo antes posible.

Además, únicamente podrá registrarse un vehículo por hogar ubicado dentro de las zonas de influencia.

El beneficio priorizará a las zonas rurales

Los comités ciudadanos que impulsaron esta iniciativa señalaron que una de las prioridades será facilitar el acceso al beneficio para los habitantes del sector rural.

El objetivo es que los productores agrícolas y quienes dependen diariamente de estas vías para transportar alimentos puedan reducir sus costos de movilidad y acceder al descuento sin que las barreras tecnológicas dificulten el trámite.

Con esta medida, el Gobierno y la concesión buscan disminuir el impacto económico que representan los peajes para miles de conductores que utilizan diariamente este corredor vial del Eje Cafetero.