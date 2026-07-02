Oficial: confirman que los peajes bajarán de precio desde julio y estos conductores accederán al beneficio

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Los conductores que transitan habitualmente por el Eje Cafetero recibirán una noticia esperada desde hace varios meses. El Ministerio de Transporte confirmó la entrada en vigencia de una tarifa diferencial en cinco peajes administrados por Autopistas del Café , una medida que beneficiará a residentes de las zonas de influencia y a quienes sean habilitados dentro del programa.

La decisión quedó formalizada mediante una resolución firmada por la ministra María Fernanda Rojas Mantilla, con la que el Gobierno busca aliviar los costos de movilidad para las comunidades cercanas a estas estaciones de peaje.

¿Desde cuándo bajarán los peajes?

La nueva tarifa diferencial comenzará a regir el 16 de julio, fecha a partir de la cual los beneficiarios podrán acceder al descuento en los peajes definidos por el Ministerio de Transporte.

Aunque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya había anunciado la iniciativa semanas atrás, la medida quedó oficializada tras la firma de la resolución que reglamenta su aplicación.

Esta decisión hace parte de los compromisos asumidos por el Gobierno tras las mesas de diálogo realizadas con comunidades del Eje Cafetero y se enmarca dentro de la revisión de la concesión Autopistas del Café.

¿Quiénes podrán acceder a la tarifa diferencial?

El beneficio estará dirigido a los habitantes de los municipios ubicados en el área de influencia de los siguientes peajes:

Tarapacá I.

Tarapacá II.

San Bernardo del Viento.

Las Pavas.

Para acceder al descuento, los interesados deberán acreditar su lugar de residencia ante las alcaldías correspondientes y registrar el vehículo que será beneficiado por la tarifa diferencial.

¡Le cumplimos al Eje Cafetero! La ministra @maferojas firmó la resolución que establece tarifas diferenciales en los peajes de Autopistas del Café, fruto del diálogo con comunidades, transportadores, gremios, asociaciones campesinas y el sector turístico. Mañana entra en vigencia pic.twitter.com/igepPHggBU — MinTransporte (@MinTransporteCo) June 30, 2026

¿Cuánto costarán los peajes?

Según explicó el Ministerio de Transporte, los vehículos de categoría I (automóviles, camperos y camionetas) y categoría II (buses) pasarán de pagar $ 17.800 a $ 700, lo que representa una reducción cercana al 97 % para los usuarios beneficiarios.

En el caso de los vehículos pertenecientes a las categorías III en adelante, la tarifa diferencial también será aplicada de manera proporcional, de acuerdo con la reglamentación establecida.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, señaló que la decisión es resultado de los acuerdos alcanzados con comunidades, transportadores, gremios, asociaciones campesinas y representantes del sector turístico.

¿Por qué el Gobierno decidió reducir estas tarifas?

La medida surgió luego de las protestas registradas en mayo en los peajes Bernardo, Tarapacá I y Tarapacá II, donde habitantes y organizaciones de la región solicitaron la disminución de los cobros mientras se revisa el futuro de la concesión vial.

Posteriormente, representantes de la ANI sostuvieron varias jornadas de diálogo con líderes comunitarios y autoridades locales, en las que se acordó implementar una tarifa diferencial para los residentes de la zona.

Además, el Gobierno ha manifestado su intención de avanzar en la revisión del contrato de concesión de Autopistas del Café, una propuesta impulsada por el presidente Gustavo Petro, quien planteó eliminar estos peajes una vez finalice la actual concesión.